Calendario astronómico y consejos de la NASA para observar el cielo en marzo 2026

Durante marzo de 2026 el cielo nos regalará diversos espectáculos celestiales, todos apuntados en el calendario astronómico de la NASA, para no perder de vista ningún detalle.

La agencia espacial precisa que en las próximas semanas la humanidad será testigo, además del eclipse lunar total de este 3 de marzo, de otros fenómenos astronómicos impactantes, como el acercamiento de Venus y Saturno, además del equinoccio de primavera.

El cielo tiene diversas sorpresas que pueden ser observadas por el ojo humano de manera más óptima si se siguen los consejos de la NASA. Aquí te presentamos todo lo que debes saber sobre los eventos de marzo de 2026.

El calendario astronómico de marzo 2026

De acuerdo con la NASA, el calendario astronómico de este mes destaca tres eventos importantes, que son:



3 de marzo: Eclipse lunar total (Luna de sangre)

8 de marzo: Conjunción Venus y Saturno

20 de marzo: Equinoccio de primavera

Aunque la lista completa de todos los movimientos celestiales incluye otros fenómenos igual de relevantes, como lluvias de meteoros y movimientos planetarios, especialmente:



11 de marzo: Cuarto menguante

12 de marzo: Pico de la lluvia de meteoros Xi Hercúlidas

14 de marzo: Pico de la lluvia de meteoros Nórmidas Gamma

18 de marzo: Pico de la lluvia de meteoros Vírginidas Eta

18 de marzo: El cometa 88P/Howell pasa por el perihelio

19 de marzo: Luna nueva

19 de marzo: Finaliza la retrogradación de Mercurio

20 de marzo: Equinoccio de primavera

25 de marzo: Cuarto creciente

Los consejos de la NASA para observar el cielo

Algunos fenómenos astronómicos, como la Luna de Sangre, podrán observarse a simple vista sin necesidad de instrumentos profesionales, aunque la experiencia mejora empleando un telescopio pequeño e incluso binoculares.

La NASA explica que observar el cielo es una tarea de paciencia, ya que deben destinarse varias horas a esta actividad. Dentro de sus principales consejos se encuentra alejarse de las luces de la ciudad, buscar un lugar despejado, y abrigarse bien si se verán eventos que transcurren de madrugada.

|Pexels: Drew Rae

También se recomienda informarse sobre las condiciones del clima para el día de la observación y consultar con aplicaciones móviles hacia dónde dirigir la vista para ver cada fenómeno celestial.