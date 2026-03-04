Calendario astronómico y consejos de la NASA para observar el cielo en marzo 2026
Descubre las alineaciones, lluvias de estrellas, eclipses y otros eventos del calendario astronómico, además de consejos de la NASA para disfrutarlos
Durante marzo de 2026 el cielo nos regalará diversos espectáculos celestiales, todos apuntados en el calendario astronómico de la NASA, para no perder de vista ningún detalle.
La agencia espacial precisa que en las próximas semanas la humanidad será testigo, además del eclipse lunar total de este 3 de marzo, de otros fenómenos astronómicos impactantes, como el acercamiento de Venus y Saturno, además del equinoccio de primavera.
El cielo tiene diversas sorpresas que pueden ser observadas por el ojo humano de manera más óptima si se siguen los consejos de la NASA. Aquí te presentamos todo lo que debes saber sobre los eventos de marzo de 2026.
El calendario astronómico de marzo 2026
De acuerdo con la NASA, el calendario astronómico de este mes destaca tres eventos importantes, que son:
- 3 de marzo: Eclipse lunar total (Luna de sangre)
- 8 de marzo: Conjunción Venus y Saturno
- 20 de marzo: Equinoccio de primavera
Aunque la lista completa de todos los movimientos celestiales incluye otros fenómenos igual de relevantes, como lluvias de meteoros y movimientos planetarios, especialmente:
- 11 de marzo: Cuarto menguante
- 12 de marzo: Pico de la lluvia de meteoros Xi Hercúlidas
- 14 de marzo: Pico de la lluvia de meteoros Nórmidas Gamma
- 18 de marzo: Pico de la lluvia de meteoros Vírginidas Eta
- 18 de marzo: El cometa 88P/Howell pasa por el perihelio
- 19 de marzo: Luna nueva
- 19 de marzo: Finaliza la retrogradación de Mercurio
- 20 de marzo: Equinoccio de primavera
- 25 de marzo: Cuarto creciente
Los consejos de la NASA para observar el cielo
Algunos fenómenos astronómicos, como la Luna de Sangre, podrán observarse a simple vista sin necesidad de instrumentos profesionales, aunque la experiencia mejora empleando un telescopio pequeño e incluso binoculares.
La NASA explica que observar el cielo es una tarea de paciencia, ya que deben destinarse varias horas a esta actividad. Dentro de sus principales consejos se encuentra alejarse de las luces de la ciudad, buscar un lugar despejado, y abrigarse bien si se verán eventos que transcurren de madrugada.
También se recomienda informarse sobre las condiciones del clima para el día de la observación y consultar con aplicaciones móviles hacia dónde dirigir la vista para ver cada fenómeno celestial.