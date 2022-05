Luna de Sangre en México: Así puedes verla.

Este 2022 estará lleno de fenómenos astronómicos y mayo no podía ser la excepción, por ello, desde la noche del domingo 15 y hasta la madrugada del lunes 16 sucederá uno de los más hermosos e impresionantes, se trata del eclipse total de Luna, mejor conocido como Luna de Sangre o Luna Roja que será visible en gran parte del continente americano.

Este eclipse será el tercero de cuatro eclipses lunares metónicos en la misma fecha, cada uno separado por 19 años. De acuerdo con los expertos, este fenómeno podrá ser visible con solo mirar al cielo y no representa ningún peligro para la visión de las personas; sin embargo, recomiendan hacer uso de un telescopio para poder admirarlo de mejor forma.

¿Qué es un eclipse lunar?

Los eclipses lunares se dan cuando la tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna, por lo que esta desaparece por completo durante la noche, a medida que la sombra de la Tierra la cubre poco a poco.

¿Por qué ocurre la Luna de Sangre y qué es?

La Luna de Sangre es cuando el satélite se tiñe de color rojizo y se produce durante los eclipses lunares totales. Cuando la Tierra se sitúa entre la Luna y el Sol, tapando la luz del astro rey que se refleja en la Luna, señala la NASA.

Por ende, la única luz que llega a la superficie de la Luna es la de los extremos de la Tierra en un tono rojizo, por lo que el satélite natural parece de Sangre, porque la atmósfera terrestre se comporta como un filtro lumínico que impide la proyección de colores azules.

Fases del eclipse

La Luna entrará en la sombra parcial de la Tierra a las 9:32 horas del domingo 15 de mayo, pero comenzará a oscurecerse hasta que la Luna entre en la sombra completa de la Tierra a las 10:28. Será hasta las 23:29 horas que la sombra de la Tierra cubrirá la Luna.

El clímax del eclipse será a las 12:11 am del lunes 16. La luna comenzará a emerger a las 12:54 am y a las 2:51 am el satélite terminará de salir de la sombra parcial.