Así puedes cambiar de número de WhatsApp sin perder chats; toma nota
Uno de los problemas de cambiar de número radica en perder información retenida en el anterior. Por ello, esta guía busca ayudarte a recuperar tu WhatsApp.
Cuando cambias o debes cambiar de número telefónico uno de los puntos más cansados o caóticos es el de trasladar algunos textos o información importante. Por ello, la propia aplicación de WhatsApp te explica cómo migrar tus chats al nuevo número. Toma nota y preserva cada una de tus conversaciones y la valía que tengas en ellas.
¿Cómo mantener tus chats de WhatsApp aunque cambies de número?
Como primer punto, debes mantener activo el número anterior, es decir que no esté dado de baja. Por ello rectifica que pueda recibir SMS o llamadas telefónicas, pues se enviará un código para verificar autenticidad. Y también se aclara que la tarjeta SIM del nuevo número debe estar previamente instalada en el dispositivo.
Y como último consejo previo a iniciar como tal con el proceso de migración de información, se recomienda hacer una copia de seguridad de los chats en Google Drive en Android o iCloud en iOS, lo que permitirá cuidar tu información ante cualquier infortunio en el proceso de traslado.
¿Cómo cambiar el número de WhatsApp: paso a paso?
- Asegura tener acceso a internet e inserta la nueva SIM
- Abre WhatsApp y accede a los Ajustes
- Continúa hacia Cuenta y después a Cambiar Número
- Ingres ambos números (nuevo y anterior) en las casillas correspondientes
- Pulsa el apartado de Siguiente y rectifica los datos ingresados
- En este apartado, WhatsApp te mostrará la opción de notificar el cambio a tus contactos. Allí tú sabrás si seleccionas todos o harás una lista especial.
- Confirma la acción y espera en lo que la aplicación termina con el traslado de datos. Esto se refiere a los chats, contactos, grupos e incluso configuraciones.
Al finalizar el proceso - esperando que todo se realice sin contratiempos - todo estará como si nunca hubieras cambiado de número. Por ello, WhatsApp si te advierte de permitir que otras aplicaciones te hagan el cambio, pues se puede ver vulnerada tu información. En ese sentido, no tomes esas opciones para cuidarte de algún ataque digital.