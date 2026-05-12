6 ideas para decorar fiesta infantil de Bluey; son ideales para niñas y niños amantes de la tierna cachorrita
Realiza estas decoraciones y sorprenderás a todos los pequeños de la fiesta así como a todos los invitados.
Sin duda una de las caricaturas con más éxito hoy en día es “Bluey” ya que actualmente se ha convertido en una de las favoritas de todos los niños y niñas, mismos que piden que sus fiestas sean tematizadas con esta adorable cachorrita, es por eso que en esta ocasión te presentamos las mejores ideas para decorar una fiesta infantil fiesta infantil.
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Ideas para decorar una fiesta infantil de Bluey
Bluey es la opción indicada para decorar el próximo cumpleaños de un niño o niña que haya en puerta ya que la serie animada no solo es atractiva visualmente sino que la caricatura comparte mensajes positivos para la niñez por lo que estarás fomentando información valiosa para los pequeños.
Fiesta infantil de Bluey: Pastel
Esta idea consiste en un pastel tematizado de Bluey. Puede ser de colores pastel en tonos azules para que esté acorde a la estética de la serie animada. Es preferible que pongas el nombre del o la festejada. De igual forma puedes agregar velas con los personajes.
Fiesta infantil de Bluey: Dulceros
Esta idea consiste en agregar dulces en bolsas decoradas de Bluey. Incluso puedes obsequiar a los pequeños gorros de fiesta, silbatos y botellas de la serie animada. También una gran idea es personalizar los dulceros con el nombre de cada pequeño con la tipografía de la caricatura
Fiesta infantil de Bluey: Decoración con globos
Esta idea consiste en hacer una decoración de globos en tonos azul, blanco, amarillo y hueso. Puedes agregar el número de la edad del pequeño en tamaño grande y muchas figuras alusivas a Bluey y de los personajes de la serie.
Fiesta infantil de Bluey: Galletas decoradas
Esta idea consiste en hacer galletas en forma de los personajes, puedes hacerlas caseras en casa y añadir ingredientes saludables para cuidar la salud de los pequeños. Agrega el número de edad que el niño o niña cumpla, incluso puedes poner su nombre.
Fiesta infantil de Bluey: Piñata
Esta idea consiste en partir una piñata con la figura de Bluey, es preferible que esta sea de cartón y que al momento de partirla haya adultos supervisando la actividad para evitar accidentes. Actualmente puedes encontrar diversos tamaños y modelos.
Fiesta infantil de Bluey: Figuras para colorear
Esta actividad consiste en colocar hojas con figuras de Bluey para que los niños coloreen. Pon muchos colores, no solo los alusivos a la serie infantil, esto hará que los niños desarrollen su creatividad.
¿De qué trata Bluey?
Esta serie sigue la historia y las aventuras de la tierna cachorra Blue Heeler de seis años, Bluey, misma que vive con su padre Bandit, su madre Chilli y su hermana pequeña Bingo. La serie busca explorar aventuras divertidas y al mismo tiempo desarrollar capítulos en donde se vea reflejada la crianza sana y llena de respeto así como la resolución de problemas. Por otro lado, la caricatura busca que los niños aprendan a vencer miedos y exploren, hecho que favorece a su imaginación y creatividad.