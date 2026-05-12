5 regalos que NO deberías dar este Día del Maestro (aunque parezcan buena idea)

El Día del Maestro está a la vuelta de la esquina y miles de estudiantes ya están pensando y buscando el regalo perfecto para agradecerles a sus profes todo el esfuerzo del año. Pero debes tomar las cosas con calma porque, aunque sabemos que tienes buena intención, hay ciertos obsequios que pueden convertirse en una experiencia incómoda o terminar olvidados en un cajón. Estos pueden ser desde artículos que pueden resultar demasiado personales hasta regalos que se pueden repetir; aquí te contamos qué cosas es mejor evitar si realmente quieres sorprender a tu maestro este 15 de mayo de 2026.

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5 regalos que debes evitar el Día del Maestro

Aquí te dejamos las cosas que NO debes regalar este 15 de mayo:

5. Tazas genéricas con frases repetidas

Este es uno de esos regalos que puede ser buena idea, pero al final ser repetitivo y llenar de tazas a un profesor. Es muy común que los alumnos busquen tazas con frases como: “Profe número 1” o “El mejor maestro del mundo”. Es por eso que lo mejor será evitarlo por completo en esta ocasión.

|Bec R.

4. Perfumes o productos demasiado personales

Algunos alumnos se quieren lucir con su maestro o maestra favorita, pero a veces los regalos se vuelven incómodos y muy personales. Regalar perfumes, cremas o maquillaje puede ser complicado porque no conoces los gustos de la persona, algunos pueden ser sensibles o alérgicos y puede ser demasiado íntimo.

|Daria Liudnaya

3. Chocolates baratos de última hora

Seamos sinceros, en la mayoría de las ocasiones, el chocolate funciona como regalo de último momento. Lo mejor será que no hagas compras apresuradas si no quieres quedar más. Además, este es uno de los regalos más populares, por lo que solo harás a tus maestros acumular enormes cantidades de dulces.

|Ludovic Delot

2. Peluches gigantes o adornos difíciles de guardar

Aunque pueden verse tiernos, los profesores en general buscan cosas que no les quiten espacio o que puedan usar a diario. Dicho de otra forma, que sean útiles.

|Wout Nes

1. Regalos “de broma” que pueden incomodar

Playeras con frases incómodas, objetos chistoris pueden convertirse en regalos fuera de lugar, por lo que terminan generando más pena que gracia. La clave está en pensar si el regalo será apreciado y demuestra lo agradecidos que estamos.