Cada cuánto tiempo debes cambiar tus sábanas si duermes con tus mascotas

Si duermes con tus mascotas, lo recomendable es lavar y cambiar las sábanas al menos 1 vez por semana, aunque los especialistas aconsejan hacerlo cada 3 o 4 días si el perro o el gato sube a la cama diariamente, muda mucho pelo o pasa tiempo al aire libre. Esta frecuencia ayuda a reducir la acumulación de ácaros, caspa animal, bacterias y otros alérgenos.

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Compartir la cama con una mascota puede aportar bienestar emocional para muchas personas, pero también implica prestar mayor atención a la higiene del dormitorio. El pelo, la saliva, las células muertas de la piel y la suciedad que los animales transportan en sus patas pueden acumularse en los textiles.

Esto favorece la proliferación de microorganismos y aumenta el riesgo de irritaciones o alergias en personas sensibles. Por eso, lavar las sábanas es la mejor manera de prevenir estas afecciones.

¿Cada cuánto hay que cambiar las sábanas si se duerme con perros o gatos?

Especialistas de la American Academy of Dermatology (AAD) y de la American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) coinciden en que mantener limpia la ropa de cama ayuda a disminuir la presencia de alérgenos e irritantes que pueden afectar tanto a la piel como a las vías respiratorias. La frecuencia ideal depende de varios factores:



Si tu mascota duerme contigo todas las noches: cambia y lava las sábanas cada 3 o 4 días para reducir la acumulación de pelo, caspa y suciedad.

cambia y lava las sábanas cada para reducir la acumulación de pelo, caspa y suciedad. Si la mascota sube ocasionalmente a la cama: un lavado semanal suele ser suficiente, siempre que el animal esté limpio y saludable.

un lavado semanal suele ser suficiente, siempre que el animal esté limpio y saludable. Si alguien en casa tiene alergias o asma: los expertos recomiendan lavar la ropa de cama con mayor frecuencia para disminuir la exposición a los alérgenos.

los expertos recomiendan lavar la ropa de cama con mayor frecuencia para disminuir la exposición a los alérgenos. Si el animal pasa mucho tiempo en exteriores: conviene aumentar la frecuencia de lavado, ya que puede transportar tierra, polen y otros contaminantes.

La Sleep Foundation, organización dedicada a la educación sobre el descanso, también aconseja lavar las sábanas semanalmente y hacerlo con mayor frecuencia cuando se duerme con mascotas o se transpira en exceso.

¿Por qué es importante lavar las sábanas con mayor frecuencia si hay mascotas en la cama?

Aunque perros y gatos reciban cuidados veterinarios adecuados, es normal que dejen residuos sobre las superficies donde descansan. Estos son los principales motivos para renovar la ropa de cama con frecuencia:



Pelo y caspa animal: pueden acumularse rápidamente y convertirse en una fuente de alérgenos.

pueden acumularse rápidamente y convertirse en una fuente de alérgenos. Ácaros del polvo: encuentran en las sábanas un ambiente favorable debido a la humedad y a las células muertas de la piel.

encuentran en las sábanas un ambiente favorable debido a la humedad y a las células muertas de la piel. Bacterias y microorganismos: las patas y el pelaje pueden transportar suciedad del exterior.

las patas y el pelaje pueden transportar suciedad del exterior. Sudor y grasa corporal: tanto las personas como las mascotas liberan sustancias que se adhieren a los tejidos.

tanto las personas como las mascotas liberan sustancias que se adhieren a los tejidos. Mejor calidad del descanso: dormir en una cama limpia favorece una sensación de mayor confort e higiene.

La American Cleaning Institute (ACI) recomienda lavar las sábanas con agua tibia o caliente, siguiendo siempre las instrucciones de la etiqueta. Luego hay que secarlas completamente antes de volver a utilizarlas para evitar la proliferación de humedad y microorganismos.

Por su parte, la dermatóloga Dra. Shari Lipner, profesora asociada de Dermatología en Weill Cornell Medicine, explica que mantener una buena higiene de los textiles que están en contacto con la piel ayuda a reducir la exposición a irritantes y microorganismos que pueden favorecer algunos problemas cutáneos. Esto es especialmente necesario en personas con piel sensible o afecciones como dermatitis.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también recuerdan que una adecuada higiene de las mascotas, incluyendo baños cuando corresponda, controles veterinarios y limpieza regular de sus espacios, contribuye a disminuir la transmisión de gérmenes dentro del hogar.