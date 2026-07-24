Los 5 juguetes que más desarrollan la creatividad en los niños: fáciles de conseguir y económicos

Los juguetes que más estimulan la creatividad en los niños son aquellos que no tienen una única forma de uso, como los bloques de construcción, las masas para modelar, los materiales para dibujo, las piezas magnéticas y los juegos de armado. Además de ser fáciles de conseguir y económicos, ayudan a desarrollar la imaginación, la motricidad fina y el pensamiento creativo desde los primeros años de vida.

Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano, rompe el silencio sobre la batalla legal por la herencia de “La Tigresa”: “Cuando hay dinero, gana la ambición”

Cada vez más especialistas en psicología infantil recomiendan priorizar este tipo de juguetes para niños por encima de aquellos que realizan todas las acciones por sí solos. Cuando un niño crea, construye, inventa historias o experimenta con materiales, pone en marcha habilidades esenciales para su desarrollo emocional, social y cognitivo.

¿Cuáles son los juguetes que más desarrollan la creatividad en los niños?

La Academia Americana de Pediatría (AAP) sostiene que el juego libre constituye una parte fundamental del desarrollo infantil, ya que fortalece la creatividad, la capacidad para resolver problemas y las habilidades sociales. Estos son 5 de los más recomendados:



Bloques de construcción: permiten crear casas, torres, puentes, ciudades o cualquier estructura que imagine el niño. Además de estimular la creatividad, fortalecen el razonamiento espacial, la coordinación y la planificación. Masas para modelar: moldear figuras, animales o alimentos favorece la imaginación mientras mejora la motricidad fina y la fuerza en las manos. También invita a experimentar con formas, colores y texturas. Materiales para dibujo: hojas, lápices de colores, crayones, marcadores o acuarelas permiten expresar emociones, contar historias y desarrollar la creatividad sin reglas rígidas. Cada dibujo se convierte en una oportunidad para explorar nuevas ideas. Piezas magnéticas: este tipo de juegos facilita la construcción de figuras tridimensionales y ayuda a comprender conceptos básicos de geometría, equilibrio y organización espacial de manera lúdica. Juegos de armado: ya sean de madera, plástico o cartón, estos juguetes invitan a seguir instrucciones o crear diseños propios, favoreciendo la concentración, la paciencia y la resolución de desafíos.

¿Por qué los expertos recomiendan este tipo de juguetes para los niños?

El valor educativo de un juguete no depende de su precio, sino de las oportunidades que ofrece para explorar, imaginar y aprender. Estos son sus principales beneficios:



Estimulan la imaginación: el niño inventa escenarios, personajes y soluciones a partir de un mismo material.

el niño inventa escenarios, personajes y soluciones a partir de un mismo material. Favorecen la resolución de problemas: construir o modelar implica probar distintas alternativas hasta encontrar la que mejor funciona.

construir o modelar implica probar distintas alternativas hasta encontrar la que mejor funciona. Desarrollan la motricidad fina: manipular piezas pequeñas fortalece la coordinación entre las manos y la vista.

manipular piezas pequeñas fortalece la coordinación entre las manos y la vista. Promueven la autonomía: al no existir una única forma correcta de jugar, los niños toman decisiones y experimentan por sí mismos.

al no existir una única forma correcta de jugar, los niños toman decisiones y experimentan por sí mismos. Fomentan la concentración: este tipo de actividades requiere atención sostenida y perseverancia para completar un proyecto.

La psicopedagoga y especialista en desarrollo infantil Kathryn Hirsh-Pasek, profesora de la Universidad de Temple, sostiene que el aprendizaje más significativo ocurre cuando los niños juegan de manera activa, exploran y crean sus propias experiencias. Por su parte, la psicóloga Dra. Alison Gopnik, profesora de la Universidad de California en Berkeley y experta en desarrollo cognitivo, explica que el juego libre permite que los niños experimenten, formulen hipótesis y comprendan mejor el mundo que los rodea.

Asimismo, la American Psychological Association (APA) señala que las actividades creativas fortalecen habilidades como la flexibilidad cognitiva, el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación. Estas competencias serán útiles durante toda la vida.