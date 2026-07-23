5 cortes de pelo en tendencia este verano para mujer lacia; son ideales si tienes más de 45 años
¿Buscas un cambio de look? ¡No te pierdas las mejores recomendaciones para este verano!
Hace unas semanas que entramos al verano, una de las estaciones del año favoritas de muchas personas, donde además de sentir una energía y ambiente distintos, muchas mujeres aprovechan para realizarse un cambio de “look” gracias a la gran versatilidad de estos meses.
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Como sabemos que te gusta mantenerte en tendencia, te compartiremos algunos cortes de pelo que te irán a la perfección en esta temporada en especial si tienes más de 45 años y cabello lacio, siendo uno de los estilos más versátiles y fáciles de peinar ante cualquier clima, pues justo como la gran reconocida figura de la moda Coco Chanel dijo: "Una mujer que se corta el cabello está a punto de cambiar su vida".
Cortes de pelo para mujeres lacias mayores de 45 años
Las tendencias de este verano han apostado por mostrar mayor volumen, movimiento y frescura en las melenas, por lo que estos son algunos de los estilos que incluso te harán hacer lucir más joven:
- Clavicut con capas invisibles: Este corte de pelo cae a la altura de la clavícula, donde al añadir capas “invisibles” o internas logra quitar el peso estático sin perder su densidad, aportando mayor movimiento y elegancia.
- Long Bob asimétrico: Un icónico y tradicional corte se ha modernizado inclinando ligeramente el largo, siendo un poco más corto por detrás y más largo de enfrente. La asimetría que logra luce bien con el marco del rostro pues aporta una vista de mayor abundancia capilar.
- Soft Shag: Otra versión versionada de un clásico, donde tenemos un corte en capas desfiladas de distintas longitudes que rompen la estructura plana del cabello lacio de manera suavizada. Es ideal para peinar rápido pues te hará lucir más joven y con textura fresca.
- Blunt Bob Pulido: Si eres fan del cabello lacio impecable este corte recto a la altura de la mandíbula es ideal para ti pues aporta un marco de vitalidad que engrosa visualmente las puntas del cabello fino y proyecta una imagen minimalista que luce sofisticada.
- Pixie texturizado con flequillo lateral: Si buscas comida ante el calor de esta estación este corte tipo pixie con volumen en la coronilla y fleco desfilado hacia un lado puede ser una gran alternativa que destacarán tu mirada, así como generará efectos que resaltará tu rostro.