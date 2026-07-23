5 cortes de pelo en tendencia este verano para mujer lacia; son ideales si tienes más de 45 años

Hace unas semanas que entramos al verano, una de las estaciones del año favoritas de muchas personas, donde además de sentir una energía y ambiente distintos, muchas mujeres aprovechan para realizarse un cambio de “look” gracias a la gran versatilidad de estos meses.

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Como sabemos que te gusta mantenerte en tendencia, te compartiremos algunos cortes de pelo que te irán a la perfección en esta temporada en especial si tienes más de 45 años y cabello lacio, siendo uno de los estilos más versátiles y fáciles de peinar ante cualquier clima, pues justo como la gran reconocida figura de la moda Coco Chanel dijo: "Una mujer que se corta el cabello está a punto de cambiar su vida".

Cortes de pelo para mujeres lacias mayores de 45 años

Las tendencias de este verano han apostado por mostrar mayor volumen, movimiento y frescura en las melenas, por lo que estos son algunos de los estilos que incluso te harán hacer lucir más joven:

