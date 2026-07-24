¿Qué es la bergamota? La Chef Lili Cuéllar lo explica desde el Mundo de MasterChef 24/7

La cocina de MasterChef 24/7 no solo deja recetas y consejos para mejorar en la gastronomía, también es un espacio donde los "Maestros del fuego" presentan ingredientes poco conocidos que pueden transformar cualquier platillo. En esta ocasión, la Chef Lili Cuéllar sorprendió desde la cocina oculta al hablar de la bergamota y explicar qué es.

Durante su explicación, la Chef confesó que conoció la bergamota gracias a su gusto por la aromaterapia y los spas. Recordó que durante mucho tiempo percibía un aroma que le encantaba, hasta que descubrió que provenía precisamente de este cítrico. "Soy muy fan de los spas, me encanta todo el tema de la aromaterapia y siempre había un aroma que me fascinaba. Me dijeron que era la bergamota", relató.

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¿Qué es la bergamota?: la Lili Cuéllar de MasterChef 24/7 lo explica

Lili Cuéllar, "Maestra del fuego" en MasterChef México 2026, mostró la fruta frente a la cámara y explicó que suele distinguirse por su piel rugosa y por un perfume intenso que la convierte en un ingrediente muy apreciado tanto en la gastronomía como en la elaboración de fragancias y aceites esenciales.

La bergamota es un cítrico originario del Mediterráneo, reconocido por su intenso aroma y su sabor que combina notas ácidas con un ligero toque amargo. Aunque pertenece a la misma familia que la naranja y el limón, no suele consumirse sola, sino que se aprovecha principalmente su ralladura y su jugo para aportar un toque fresco y sofisticado a distintas preparaciones.

De acuerdo a Larousse Cocina, es "parecida a una pequeña naranja amarilla, de sabor ácido, posee una piel que contiene un aceite esencial, utilizado tanto en perfumería (por su frecura y su delicado perfume) como en confitería". El diccionario añade que el árbol del que sale es cultivado sobre todo en Italia, Francia y China.

La Chef Lili Cuéllar presentó la bergamota como uno de sus cítricos favoritos.|Canva

¿Cómo utiliza la Chef Lili Cuéllar la bergamota?

La "Maestra del fuego", que imparte clases de repostería en el reality culinario, explicó que en la cocina de MasterChef 24/7 utilizaría la bergamota para preparar una salsa de azahar, aprovechando tanto la ralladura como el jugo de la fruta.

Según Lili Cuéllar, este ingrediente aporta un aroma delicado que realza los sabores sin llegar a dominar el platillo, por lo que resulta ideal para preparaciones donde se busca un equilibrio entre frescura y elegancia. "Vamos a hacer una salsa de azahar con bergamota, que es delicioso; queda aromático pero sutil, rico. Y obviamente eso, podemos ocupar tanto la ralladura como el jugo", comentó.

Antes de finalizar, la chef invitó a quienes tengan la oportunidad de probarla a descubrir sus cualidades y la describió como una de las grandes protagonistas de su cocina.

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