5 diseños de uñas ‘messy nails’ para usar diferentes manicuras cada semana

Las 'messy nails' son diseños de uñas que se destacan por el uso de diversos estilos en cada uña, logrando un acabado creativo y lleno de color a tus manos, ideal para quienes no temen usar un estilo llamativo.

Si constantemente quieres cambiar el estilo, te detallaremos diferentes manicuras que puedes usar para tener un estilo variado cada semana.

¿Qué diseños de uñas usar con las messy nails?

Las 'messy nails' a simple vista pueden lucir todo un caos, pero con la correcta decoración podemos lograr un efecto uniforme y atractivo en los diseños de uñas; para ello hay que emplear decoraciones que tengan una misma temática.

Si quieres aplicarlo, considera usar las diferentes manicuras que te compartiremos, alternativas para usar cada semana o en un retoque que te hagas:



Corazones: Para algo más discreto, añade fondos de colores y encima coloca unos corazones y estrellas igual de otros tonos.

Estrellas: En cada uña agrega estrellas de diferentes colores y tamaños; ideal si estás empezando con ese estilo.

Rojo y blanco: En unas uñas agrega un polka dot, en otras unas estrellas y añade un círculo en 3D.

Efectos visuales: Añade decoraciones en blanco y negro, junto a un color liso metálico y el efecto aurora.

Plantlover: En todas agrega un francés en tono pastel, pero en cada uña agrega pequeñas catarinas, flores o plantas.

¿Cómo se llaman las uñas con extensión?

Posiblemente te vayas a hacer los diseños de uñas 'messy nails' en una estética, donde te aplicarán materiales específicos para un mejor acabado. Si deseas alargar tus uñas, puedes pedir un tip, un plástico con el que puedes alargar la longitud de tus uñas. Otra opción que puedes pedir es la aplicación de acrílico moldeado, pero todo dependerá de la 'nail artist'.

Recuerda solicitar el retoque cada 15 días de tus decoraciones, para que tus manos luzcan mejor constantemente, ya que con el paso del tiempo el crecimiento de la uña será visible. No esperes más y usa las diferentes manicuras cada semana; serán el centro de atención.