Maquilladora profesional: “Las cejas E-Girl se consiguen depilándolas de forma recta o simulando cortes con corrector”

Las cejas E-Girl son una de las propuestas más originales para quienes buscan transformar su mirada y experimentar con un maquillaje inspirado en las tendencias de redes sociales. Este estilo apuesta por una forma más recta, definida y con pequeños cortes que aportan una apariencia alternativa.

De acuerdo con Maybelline, el maquillaje E-Girl se caracteriza por combinar influencias grunge, kawaii y punk, con especial atención en los ojos y las cejas para conseguir un look expresivo y lleno de personalidad.

Si quieres probar esta tendencia sin cambiar por completo tu apariencia, puedes recurrir a diferentes técnicas de maquillaje para modificar visualmente la forma de tus cejas. Maybelline explica que el estilo E-Girl apuesta por unas cejas definidas y rellenas, que acompañan una mirada intensa con delineados gráficos, pestañas protagonistas y pequeños detalles decorativos. La ventaja es que puedes adaptar esta propuesta a tu rostro y experimentar con diferentes acabados sin necesidad de seguir una sola regla.

¿Cómo son las cejas E-Girl y cómo conseguir este diseño?

Las cejas E-Girl se distinguen por tener una apariencia más recta que las formas tradicionales, con un arco poco pronunciado y una estructura definida. Una de sus características más llamativas son los pequeños espacios sin vello que simulan cortes en la ceja, un detalle que aporta una estética alternativa y juvenil. Para conseguir este resultado existen dos opciones: modificar la forma natural mediante depilación o recrear el efecto con productos de maquillaje, especialmente corrector.

Sigue el paso a paso para conseguir unas cejas e-girl.|(Especial/Canva)

1. Cejas rectas con un arco poco pronunciado

La primera alternativa consiste en darle a las cejas una forma más horizontal, reduciendo visualmente la curva natural que suele aparecer en la parte central. Para conseguirlo, puedes retirar algunos vellos de la zona inferior del arco, aunque lo recomendable es acudir con una especialista para evitar depilar más de lo necesario. Si prefieres no modificar tus cejas de manera permanente, también puedes utilizar un lápiz para rellenar los espacios y dibujar una estructura más recta, siguiendo la dirección natural del vello.

2. Cejas E-Girl con pequeños cortes simulados con corrector

Si buscas el detalle más característico de esta tendencia, puedes recrear pequeños cortes en las cejas utilizando corrector. La técnica consiste en aplicar una pequeña cantidad de producto sobre una sección del vello para ocultarla visualmente y conseguir la apariencia de un espacio sin pelo. Después, puedes definir los bordes con una brocha delgada para que el resultado se vea más limpio y preciso. Esta opción es ideal para experimentar con el estilo E-Girl sin utilizar pinzas ni alterar la forma natural de tus cejas.

3. Cejas definidas con un efecto alternativo

Otra manera de llevar esta tendencia es combinar la forma recta con un relleno más marcado. Para conseguirlo, cepilla los vellos hacia la dirección que deseas y utiliza un lápiz de punta fina para completar los espacios vacíos. Después, aplica un poco de corrector alrededor de los bordes para definir la silueta y conseguir un acabado más limpio. En un video compartido por @liazng00 en TikTok puedes encontrar una referencia visual relacionada con esta propuesta de maquillaje, ideal para inspirarte antes de experimentar con el diseño.

Si quieres que tus cejas E-Girl destaquen todavía más, puedes combinarlas con un delineado negro, sombras en tonos rosados o grises y pestañas bien definidas. Así conseguirás una mirada expresiva, con un toque alternativo y juvenil que puedes adaptar a tu propio estilo sin necesidad de depilar tus cejas de manera permanente.