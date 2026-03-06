Esta es la cantidad de horas que debes dormir al día para prevenir la diabetes

Aunque no lo parezca, la cantidad de horas para dormir es determinante dentro de nuestra salud, por lo que es importante descansar lo suficiente para poder gozar de buena salud y prevenir enfermedades en el futuro que condicionen nuestro bienestar.

Los expertos han mencionado que teniendo un buen descanso al día podemos prevenir la diabetes. Para que tengas toda la información al respecto, te detallaremos el total de horas mínimas que deberías poder soñar.

¿Qué tiene que ver el sueño con la diabetes?

El National Institutes of Health detalla que se han hecho diversos estudios, donde se muestra que los adultos que duermen poco tienen mayores niveles de insulina durante su ayuno. Incluso, dentro de un estudio, se analizó a varias personas de mediana edad, demostrando cierta asociación entre un mal sueño y síndrome metabólico.

Esto no quiere decir que si siempre duermes mal, vas a tener algún tipo de diabetes en automático; lo que queremos decir es que al tener un buen descanso, puedes prevenir la diabetes al disminuir el porcentaje de probabilidad de padecerla.

Ante esos detalles, el portal especializado en salud detalla que los adultos, por la cantidad de horas que deberían dormir, es de 7, con la principal finalidad de poder preservar su salud y mantener un bienestar general.

¿Qué le pasa a un diabético si no duerme?

Como ya se menciona que cumplir cierta cantidad de horas al dormir nos ayuda a prevenir la diabetes, es importante que el paciente diabético dé prioridad a su descanso, ya que la falta de sueño igualmente les puede perjudicar.

Igualmente, el National Institutes of Health explica que esos pacientes suelen presentar trastornos en el sueño, ya que aumentan la resistencia a la insulina y elevan los niveles de glucosa.

Es importante entender que la falta de sueño y el excesivo descanso traen importantes efectos a la salud, por lo que se recomienda no dormir menos de 6 horas ni más de 10 horas; ambas situaciones son perjudiciales para la salud, siempre hay que buscar el equilibrio en esos casos.