Esta es la cantidad de veces que debes lavar tu pelo a la semana para proteger el cuero cabelludo

Usualmente se tiene la idea que lavar tu pelo varias veces a la semana, es sinónimo de una buena limpieza en el cuero cabelludo, pero hay que tener cuidado, ya que acciones en exceso puede ser contraproducentes para nosotros.

Noticias Jalisco del 20 de julio 2026

Para evitar problemas en el futuro, te detallaremos cuál es la cantidad de veces con la que debes lavar tu melena a la semana, un tips que traerá varios beneficios al aspecto de tu melena. Esto dicen los expertos.

¿Cuántas veces a la semana hay que lavar el pelo?

El lavar tu pelo te ayudará a tener un cuero cabelludo saludable, pero para ello hay que mantener una buena limpieza sin caer en el exceso. La frecuencia con la que se haga va a depender de si sudas, si aplicas productos capilares o la cantidad de suciedad que haya adherida.

La cantidad de veces que debes hacerlo es, por lo menos, de 2 a 4 veces a la semana, pero si ves mucha suciedad acumulada o productos capilares, puedes aumentar la limpieza.

Por otro lado, la cantidad de veces va a depender del tipo de cabello que tengamos y de las actividades que realizamos. Considera las siguientes indicaciones:



Cabello grasoso: Días alternos.

Seco: Disminuye los lavados.

Ejercicio: Lava después de entrenar.

Dermatitis: Dale pautas, emplea productos adecuados y consulta con expertos.

¿Por qué es malo lavar el pelo en exceso?

El lavar tu pelo todos los días o con mucha frecuencia no siempre es una gran alternativa, ya que nos hace propensos a sufrir de resequedad en el cuero cabelludo, debido a que elimina en exceso los aceites naturales que tienes.

Dicha situación puede generarte síntomas como caspa, pérdida de pelo, dolor y picazón. Ante las primeras señales, es importante acudir a un experto para que te proporcione el mejor tratamiento para remediar el problema. Siguiendo todas las indicaciones anteriores, lograrás lucir una melena de impacto; recuerda siempre aplicar productos capilares adecuados a tus necesidades y no olvides mantener una buena alimentación, ya que será un factor importante para su cuidado.