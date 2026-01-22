5 peinados para el pelo sucio si no tuviste tiempo de lavar tu cabello
De esta manera podrás salir del apuro rápidamente y lucir elegante todo el tiempo.
Con la rutina abrumadora que vivimos pues es probable que a veces no tengamos el tiempo suficiente para lavar el cabello. Lo que puedes hacer es disimular con un buen peinado .
En este sentido es que puedes optar por peinados como coletas, moños bajos, peinados con trenzas, hasta un peinado efecto mojado muy controlado que te ayudarán a disimular que no pasaste por la ducha.
Algo que tienes que tener en cuenta es que cuando el cabello no está recién lavado o comienza a verse sucio, el secreto es poder mantener una buena apariencia con un trabajo bien realizado.
¿Cuáles son los mejores peinados para pelos sucios?
Coleta alta con dos mechones delanteros sueltos
La primera opción es la que siempre te salvará. Lo que tienes que hacer es dejar dos mechones finos en la parte frontal que podemos lavar únicamente o refrescar con champú en seco. Con el resto del cabello vas a hacer un recogido con una coleta alta pulida que dará sensación de pelo limpio.
Peinado efecto mojado
Es muy eficaz sobre todo si tienes la raíz sucia, lo que tienes que hacer es peinar hacia atrás y marcar ese acabado pulido, casi mojado, para alcanzar el éxito.
Moño bajo con raya en el medio (clean look)
Otra opción que debes probar es este estilo que consta en hacer una raya en el medio y recoger el pelo en un moño bajo, puliendo bien para que no se escape ningún pelo.
Trenza
Llegamos a las trenzas que son una de las grandes beneficiarias para el pelo sucio porque no se deshacen tan rápido como con el pelo recién lavado. Debes tener en cuenta que puedes usar un poco de polvo texturizante para darle fijación y volumen.
Pelo suelto con bandana o diadema
Por último, tenemos este peinado que es ideal para el pelo sucio. Lo que tienes que hacer es usar una bandana, pañuelo o diadema en cabeza para ocultar la raíz pero sin que se vea forzado.