Estas son las carreras universitarias que no hay que estudiar en 2026

Sin dudas uno de los momentos más importantes para una persona es el de la elección de una carrera universitaria para poder formarse como profesional en un futuro.

En la actualidad la tecnología tiene mucho impacto en el ámbito laboral por lo que muchas carreras han empezado a quedar excluidas, ante esto es que la inteligencia artificial ha revelado cuáles son las carreras universitarias que no se recomiendan seguir en este 2026.

Elegir una carrera universitaria tiene que tener en cuenta la salida laboral de la misma, la dificultad que presenta y si se puede cursar en alguna universidad pública o solo está disponible de manera privada. Para tomar esta decisión es importante que tengas en cuenta todos los aspectos ya que tu futuro es el que está en juego.

¿Cuáles son las carreras universitarias que no recomiendan estudiar la IA?

Si este año tienes que tomar la decisión de elegir una carrera universitaria y estás todavía dudando pues la inteligencia artificial recomienda cuáles son aquellas carreras que no debes estudiar porque quedarán relegadas en el futuro.

Las carreras en cuestión son:

Administración de Empresas

Esta zona de las carreras más populares de los últimos tiempos, pero el mercado laboral se encuentra saturado y lamentablemente muchas de las tareas operativas están siendo reemplazadas por la inteligencia artificial.

Contabilidad y Finanzas Básicas

Esta es otra de las carreras que la inteligencia artificial no recomienda estudiar en este 2026 ya que ha tenido en cuenta que la automatización ha dado avances a pasos agigantados por lo que la auditoría de los datos simples pueden ser llevados a cabo por softwares especializados.

La IA está ocupando mucho lugar.|(ESPECIAL/CANVA)

Derecho

Esta puede ser una de las carreras más llamativas en esta selección, si bien los abogados siempre van a ser necesarios, las tareas de asistentes legales, redacción de contratos, entre otras tareas, serán reemplazadas por sistemas automatizados.