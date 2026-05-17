En qué parte de la casa se puede poner el aloe vera para que luzca verde y fuerte

El aloe vera es una planta que muchas personas escogen, ya que se trata de un ejemplar sencillo de cuidar, en especial para aquellas personas que no tienen mucha experiencia dentro de la jardinería y desean iniciar.

Para que la planta luzca verde y fuerte siempre, te detallaremos en qué parte de la casa la debes colocar, siendo características sencillas que van a marcar un antes y un después.

¿Dónde poner las plantas de aloe vera?

La realidad es que podemos colocar la planta de aloe vera en cualquier parte de la casa, pero habrá ciertas características climatológicas que favorezcan su desarrollo. Para que siempre luzca verde y fuerte, se recomienda ubicarla en las siguientes zonas:

Estancia principal: Ya que son espacios en los que puede recibir un mínimo de 6 horas de luz solar.

Cocina: En especial cerca de la ventana para que reciba luz, además de que la humedad ambiental le ayudará.

Habitaciones que tengan tragaluces: Su iluminación será fundamental para su crecimiento.

Terrazas cerradas o balcones: Solamente verifica que estén protegidas del frío extremo.

Aunque el sol es indispensable para crecer perfectamente, es indispensable que tengamos cuidado, ya que puede ser contraproducente. En verano, evita que se exponga al sol, ya que podría quemarse; mejor ubícala en espacios iluminados con luz indirecta.

¿Cuántas veces se riega el aloe vera?

El aloe vera necesita del agua para crecer, pero hay que tener cuidado en la cantidad que se le aplica, ya que en exceso podemos pudrir sus raíces. En esos aspectos se recomienda hacerlos semanalmente o una vez que el sustrato se seque completamente.

Si observas que sus pencas adquieren un aspecto arrugado y amarillento, hay que tener cuidado, ya que es una señal de falta de agua, pero si se ven muy blandas, entonces es señal de exceso. Aplica todos los cuidados, no olvides colocarla en las partes de la casa que te recomendamos para que tu planta luzca verde y fuerte por más tiempo.