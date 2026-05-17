Cómo hacer un álbum scrapbook de BTS con stickers y recortes imprimibles

¿Quieres hacer un álbum de scrapbook de BTS, pero no sabes cómo empezar? Hay maneras sencillas y creativas que puedes implementar en tus proyectos de Army, sobre todo después de los conciertos en México. Ya sea que los uses como regalo o como decoración, te diremos cómo hacerlo paso a paso.

¿Cómo hacer un álbum scrapbook de BTS aesthetic y personalizado?

Si eres fan de BTS, puedes crear un scrapbook lleno de detalles visuales inspirados en cada integrante. Lo mejor es que no necesitas gastar demasiado dinero para lograr un resultado aesthetic, creativo y muy estilo Pinterest.

Materiales que necesitas



Álbum o libreta de hojas gruesas

Tijeras

Pegamento en barra o cinta doble cara

Regla

Lápiz

Plumones o marcadores

Washi tape decorativo

Stickers coreanos o aesthetic

Papel de colores o papel scrapbook

¿Qué puedes imprimir para decorar?

Busca e imprime imágenes relacionadas con BTS y sus integrantes favoritos:

Fotos de los integrantes

Logos de BTS

Letras de canciones

Memes o frases icónicas

Mini posters

Stickers imprimibles

Tickets falsos de conciertos

Photocards estilo K-pop

Ideas aesthetic para decorar cada página

Página de presentación

Haz una portada con el logo de BTS, tonos morados y negro, además de frases como:

“Borahae”

“Army Forever”

“You Never Walk Alone”

Puedes agregar brillantina, estrellas plateadas y stickers holográficos para que se vea más aesthetic.

Una página para cada integrante

Dedica una hoja especial a:

RM

Jin

Suga

J-Hope

Jimin

V

Jungkook

En cada una puedes poner:

Su color favorito

Fotos aesthetic

Datos curiosos

Frases icónicas

Letras de canciones

Mini collages

Usa colores diferentes según la personalidad de cada integrante para que el scrapbook se vea más dinámico y visualmente bonito.

Puedes ayudarte de Pinterest, Canva, Etsy y Tumbrl para buscar diseños e inspirarte en imprimibles. Al final, tendrás un álbum muy personal que se convertirá en tu recuerdo visual de tu etapa como AMRY.

Haz varios intentos, y quedáte con el que más te haya gustado, mientras que con los otros puedes regalarlos a tus amigos fans del KPop más cercanos.