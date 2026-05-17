Cómo hacer un álbum scrapbook de BTS con stickers y recortes imprimibles
Como resultado, tendrás un proyecto muy personal e ideal para guardarlo como recuerdo o regalo para las ARMY’s
¿Quieres hacer un álbum de scrapbook de BTS, pero no sabes cómo empezar? Hay maneras sencillas y creativas que puedes implementar en tus proyectos de Army, sobre todo después de los conciertos en México. Ya sea que los uses como regalo o como decoración, te diremos cómo hacerlo paso a paso.
¿Cómo hacer un álbum scrapbook de BTS aesthetic y personalizado?
Si eres fan de BTS, puedes crear un scrapbook lleno de detalles visuales inspirados en cada integrante. Lo mejor es que no necesitas gastar demasiado dinero para lograr un resultado aesthetic, creativo y muy estilo Pinterest.
Materiales que necesitas
- Álbum o libreta de hojas gruesas
- Tijeras
- Pegamento en barra o cinta doble cara
- Regla
- Lápiz
- Plumones o marcadores
- Washi tape decorativo
- Stickers coreanos o aesthetic
- Papel de colores o papel scrapbook
¿Qué puedes imprimir para decorar?
Busca e imprime imágenes relacionadas con BTS y sus integrantes favoritos:
- Fotos de los integrantes
- Logos de BTS
- Letras de canciones
- Memes o frases icónicas
- Mini posters
- Stickers imprimibles
- Tickets falsos de conciertos
- Photocards estilo K-pop
Ideas aesthetic para decorar cada página
Página de presentación
Haz una portada con el logo de BTS, tonos morados y negro, además de frases como:
- “Borahae”
- “Army Forever”
- “You Never Walk Alone”
Puedes agregar brillantina, estrellas plateadas y stickers holográficos para que se vea más aesthetic.
Una página para cada integrante
Dedica una hoja especial a:
- RM
- Jin
- Suga
- J-Hope
- Jimin
- V
- Jungkook
En cada una puedes poner:
- Su color favorito
- Fotos aesthetic
- Datos curiosos
- Frases icónicas
- Letras de canciones
- Mini collages
Usa colores diferentes según la personalidad de cada integrante para que el scrapbook se vea más dinámico y visualmente bonito.
Puedes ayudarte de Pinterest, Canva, Etsy y Tumbrl para buscar diseños e inspirarte en imprimibles. Al final, tendrás un álbum muy personal que se convertirá en tu recuerdo visual de tu etapa como AMRY.
Haz varios intentos, y quedáte con el que más te haya gustado, mientras que con los otros puedes regalarlos a tus amigos fans del KPop más cercanos.