Para que tus ojos se vean más grandes, si son rasgados o chicos, no necesitas recurrir a filtros ni a pestañas postizas enormes, solo seguir un par de tips de maquillaje para así lograr que tu rostro cambie por completo, ya que lucirás más despierta, pero sobre todo manteniendo tu belleza natural. Estos son los 3 secretos de skin care coreano que puedes aplicar en casa sin comprar productos caros.

El tener los ojos más grandes o una mirada abierta se asocia con la juventud, por lo que es muy importante saber maquillarse, ya que de lo contrario obtendrás unos párpados caídos, según Aura Serras, directora de la RevistaLash Cosmetics. El secreto para verte más joven y atractiva está en las pestañas y las cejas. Estos son los 7 tips de belleza que toda mujer debería conocer y casi nadie aplica bien.

Cabe mencionar que el maquillaje puede parecer superficial, pero tiene 3 grandes poderes sobre la mujer y ese es que potencializa la seguridad, resalta la belleza natural y transforma la manera en la que cada una se percibe frente al espejo al lucir una mirada profunda y luminosa.

2 ideas para maquillarse los ojos y que se vean más grandes|Pinterest

Los 2 secretos para que los ojos se vean grandes

1. Aplicar sombras: Uno de los tips a seguir es este, a fin de crear profundidad y así lograr que los ojos se vean más grandes, pero para ello se tiene que seguir los siguientes pasos:



Sombra en el párpado en color beige o dorado suave

en color beige o dorado suave Cuenca del ojo en un color más oscuro o mate

en un color más oscuro o mate Aplicar sombra luminosa debajo del arco de la ceja en beige, dorado suave o rosa pálido

en beige, dorado suave o rosa pálido No aplicar las sombras oscuras en todo el párpado, ya que ello provocaría que los ojos se vean más pequeños.

2 ideas para maquillarse los ojos y que se vean más grandes|Pinterest

2. Luz al lagrimal: Este es uno de los secretos para que los ojos se vean más grandes si es que tienes los párpados caídos o signos de cansancio. Para ello, puedes iluminar con tonos dorados o perla, para así lograr un acabado natural.