Cómo maquillar las pestañas para que parezcan postizas

En la televisión, específicamente en los comerciales, seguramente hemos visto esas pestañas que parecen postizas, que tienen un aspecto largo y muy rizado, aportando una mirada más seductora y femenina. Un resultado que muchas de nosotras quisiéramos poder lograr en nuestra rutina diaria de maquillaje.

Para que te las puedas maquillar y lograr un aspecto llamativo, te detallaremos todos los pasos que debes hacer, alternativas que marcarán un antes y un después en tu mirada.

¿Cómo maquillar las pestañas?

Para maquillar pestañas y que parezcan postizas, es importante que hagas ciertos pasos, además de aplicar delgadas capas de máscara a prueba de agua para que el efecto dure más tiempo. Por lo que se recomienda hacer lo siguiente:

Preparación: Limpia tus pestañas para eliminar los restos de crema o maquillaje que tengas. Rizado: Antes, calienta tu rizador con la secadora de pelo para un mejor resultado. Riza con ayuda de una cuchara para unificar la dirección. Después, con el enchinador, rizamos la base, después los medios y finalmente las puntas para lograr una curva natural. Máscara: Ahora viene el momento de la verdad. No apliques la máscara directamente del bote; limpia la varita en una servilleta para retirar el exceso de grumos. Mira hacia abajo para evitar manchas en el párpado. Aplica una capa hacia abajo y rápidamente peina hacia arriba desde la raíz y haciendo movimientos en zigzag. Tips extra: Para obtener resultados más potentes, puedes aplicar una capa de polvo translúcido sobre la primera capa para engrosar y obtener una apariencia postiza, o en la segunda capa agrega una máscara con efecto voluminizador. Para separar las pestañas, no olvides usar un cepillo limpio o un peine de metal.

¿Qué es mejor, la máscara de pestañas resistente al agua o la que no lo es?

En realidad, no hay una máscara perfecta; todo va a depender del producto con el que te sientas mejor al momento de trabajar el producto. Entre las variantes que hay para maquillar, se destacan las que son a prueba de agua y las que no tienen ese efecto.

Las que son a prueba de agua suelen recomendarse, ya que en las pestañas dejará un mejor rizo con mayor volumen y longitud. Mientras que las que no son a prueba de agua, aunque su resistencia es menor y nos arriesgamos a tener manchas en el párpado inferior, también se destacan por dar una buena longitud y definición.