Cómo maquillar los ojos para que se vean más claros

Los colores que usamos al maquillar los ojos pueden favorecernos, ya que pueden acentuar la forma de nuestra mirada; también se destacan por tener un efecto en el tono que tenemos en el iris, ya que pueden generar que se vean más claros.

Noticias Yucatán del 15 de mayo 2026

Para que lo puedas lograr, te detallaremos qué tonalidades debes usar para aclarar tu mirada, recomendaciones que serán de utilidad al momento de arreglarte.

¿Cómo debes maquillarte los ojos?

Además del uso de color, es importante el delineado, el uso del corrector y los puntos de luz que usemos, ya que serán elementos fundamentales para que el iris se vea más claro. El Modo IA explica que, al maquillar los ojos, hagamos los siguientes pasos:

Delineador : En la línea del agua coloca un color claro, ya sea blanco, beige o tono carne, para expandir el globo ocular. Por fuera coloca un delineado oscuro para crear un buen contraste.

: En la línea del agua coloca un color claro, ya sea blanco, beige o tono carne, para expandir el globo ocular. Por fuera coloca un delineado oscuro para crear un buen contraste. Sombras : Para ojos marrones, aplica azules, morados, dorados o verdes. En los ojos verdes usar rojo, morado, ciruela, borgoña o rosa cálido. Si tienes ojos azules, opta por terracota, naranja, bronce, cobre o café cálido. Finalmente, para las miradas miel, usa sombras moradas, lavanda o berenjena.

: Para ojos marrones, aplica azules, morados, dorados o verdes. En los ojos verdes usar rojo, morado, ciruela, borgoña o rosa cálido. Si tienes ojos azules, opta por terracota, naranja, bronce, cobre o café cálido. Finalmente, para las miradas miel, usa sombras moradas, lavanda o berenjena. Puntos de luz : En el lagrimal aplica una sombra satinada clara o un iluminador; además, aplica en el arco de la ceja un poco de corrector claro o sombra mate hueso para levantar la mirada.

: En el lagrimal aplica una sombra satinada clara o un iluminador; además, aplica en el arco de la ceja un poco de corrector claro o sombra mate hueso para levantar la mirada. Corrector de ojeras: Cubre correctamente las ojeras oscuras para que su tonalidad no apague tu mirada.

¿Debería una mujer de 60 años usar sombra de ojos?

La realidad es que podemos maquillarnos a cualquier edad, pero es fundamental hacer una buena técnica de aplicación e hidratar correctamente la piel. Por lo que, al maquillar los ojos con sombra, hay que usar tonos suaves con toque ligero para poder realzar la mirada sin recargar producto.

Con dicha técnica lograremos que el iris se vea más claro y haga resaltar la mirada, evitando que el uso de tonalidades muy intensas nos genere un efecto de cansancio o negativo. No esperes más, aplica todos los tips que ya te dejamos.