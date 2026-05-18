Hervir cáscara de piña con canela: por qué se recomienda y para qué sirve

El cuerpo humano y la naturaleza siempre han caminado de la mano. Esto se debe a que desde hace muchos años la madre tierra no solo provee los frutos con los que el hombre se alimenta, sino que también es una gran fuente de nutrientes y propiedades que sirven para reforzar la salud.

Raíces, semillas y plantas se encuentran entre los productos naturales que la humanidad viene utilizando como medicina. Así es como mantienen su popularidad las infusiones naturales que son consideradas verdaderas aliadas del cuerpo humano.

¿Cáscara de piña con canela?

Las infusiones aportan una rica concentración de antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos que favorecen el bienestar integral. Es por ello que, en esta oportunidad, uno de los preparados naturales que se gana nuestra atención es la de cáscara de piña con canela.

Esta infusión es una de las más populares, y no solo porque huele increíble, sino porque combina dos ingredientes cargados de propiedades beneficiosas para el cuerpo. Su principal beneficio es que ofrece un gran efecto diurético y depurativo que ayuda a la eliminación de toxinas a través de la orina.

Además, sus compuestos colaboran con nuestra digestión y, aunque no quema grasa por sí sola, ayuda muchísimo en procesos de pérdida de peso porque es una bebida baja en calorías y la canela sirve para regular los niveles de glucosa en sangre, lo que reduce los picos de insulina y controla esos antojos repentinos de algo dulce.

¿Cómo preparar esta infusión?

Otro punto relevante de la infusión de cáscara de piña con canela es que estos ingredientes son ricos en compuestos antioxidantes. Por lo tanto, este té ayuda a combatir los radicales libres (retrasando el envejecimiento celular) y fortalecen el sistema inmunológico gracias al aporte de vitamina C de la piña y los compuestos de la canela.

Para preparar esta infusión solo se necesita la cáscara de una piña mediana (bien lavada, preferiblemente cepillada), 1 o 2 ramas de canela y un litro de agua.

Preparación

Coloca el agua, las cáscaras de piña y las ramas de canela en una olla. Lleva a ebullición y, una vez que empiece a hervir, baja el fuego, tapa la olla y déjala cocinar de 15 a 20 minutos para que concentre bien las propiedades. Apaga el fuego, deja reposar unos 10 minutos y cuela el líquido.