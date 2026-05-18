Cómo cortar el cabello en capas yo misma

El arte de cortar cabello ha tenido una revolución total con el paso de los años. Aunque el contexto es distinto en el lugar donde vives, las opciones de espacios donde te pueden hacer dicho trabajo se ha ampliado. Sin embargo, hay algunos que prefieren hacer sus cambios de look ellos mismos. Para esas personas, esto es lo que recomienda la IA de Google para una perfecta labor de corte en capas.

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¿Cómo cortarte el cabello en capas tú solita?

Aunque te sientas atrevida y capaz, solamente se te aconseja que para hacerlo bien y seguro, utiliza el famoso método de la coleta hacia adelante. Esta técnica crea capas fluidas automáticamente, dejando el cabello más corto al frente y largo en la espalda… esto en forma de V.

¿Qué necesitas para cortarte el cabello en capas tú solita?

La Inteligencia Artificial indica que requieres de los siguientes elementos.

Atomizador con agua

Peine de dientes finos

Dos ligas o coletas elásticas firmes

Tijeras PROFESIONALES para cabello

¿Cómo cortar tu cabello sola en capas… paso a paso?

Prepara tu cabello - Humedécelo un poco y péinalo a la perfección hasta que no quede un solo nudo.

Humedécelo un poco y péinalo a la perfección hasta que no quede un solo nudo. Haz la coleta - Inclina tu cabeza hacia abajo y cepilla todo tu cabello hacia adelante. Después sujeta tu melena con una coleta alta justo en el centro de tu frente (estilo unicornio). Asegura que quede muy tensa y sin bultos.

Inclina tu cabeza hacia abajo y cepilla todo tu cabello hacia adelante. Después sujeta tu melena con una coleta alta justo en el centro de tu frente (estilo unicornio). Asegura que quede muy tensa y sin bultos. Coloca la guía - Toma la segunda liga y deslízala por la coleta hacia abajo. Así la debes detener justo un poco más arriba de la altura donde deseas realizar el corte.

Toma la segunda liga y deslízala por la coleta hacia abajo. Así la debes detener justo un poco más arriba de la altura donde deseas realizar el corte. Mide y corta - Sostén el mechón firmemente entre tus dedos índice y medio en posición horizontal. Allí, con las tijeras rectas, haz un corte limpio y horizontal justo por debajo de la línea guía. Se recuerda que es mejor cortar de menos a más.