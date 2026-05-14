Por qué correr bajo la lluvia es el mejor entrenamiento para tu salud mental

La actividad física insuficiente se ha identificado como uno de los principales factores de la mortalidad global y se encuentra en aumento en muchos países, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El organismo afirma que la actividad física regular y adecuada, incluido cualquier movimiento corporal que requiera energía, puede reducir el riesgo de muchas enfermedades y trastornos no transmisibles, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer de mama y de colon y la depresión.

¿Correr bajo la lluvia es saludable?

En base a un informe de la OMS, otros beneficios asociados con la actividad física incluyen la mejora de la salud ósea y funcional. En este marco, correr es una de las actividades más elegidas a nivel mundial pero estudios recientes ponen como foco especial cuando las condiciones del tiempo pueden ser consideradas adversas por la ocurrencia de lluvias.

Al respecto, expertos de distintas disciplinas han avanzado en un estudio que ha permitido determinar que correr bajo la lluvia trasciende el simple ejercicio físico para convertirse en una poderosa herramienta de fortalecimiento psicológico. Esto se debe a que al romper con la zona de confort que ofrecen los ambientes controlados, el cerebro se ve obligado a adaptarse y superar la resistencia inicial al mal tiempo.

Beneficios para la salud mental

De acuerdo con el estudio, la transición de la "renuencia" al "logro" dispara los niveles de endorfinas y dopamina, por lo que se genera una satisfacción personal mucho más profunda que la obtenida en condiciones climáticas ideales. Por lo tanto, esto ayuda a mitigar el estrés y la ansiedad de manera efectiva.

Lo que el estudio demostró es que la exposición a la incomodidad de la lluvia actúa como un entrenamiento directo para la voluntad y la resiliencia. Es por eso que los expertos entienden que correr en días lluviosos fomenta un estado de atención plena y alejando pensamientos intrusivos, por lo que la lluvia termina funcionando como un catalizador de bienestar integral que ayuda a reforzar la autoconfianza y la capacidad de afrontar los problemas que pueden surgir en el día a día.