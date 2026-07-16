En la mayoría de los hogares, los envases de vidrio son los que se reutilizan para varias cosas, mientras que las tapas de frascos siempre terminan en la basura. No obstante, las tapas metálicas o de plástico, además de conservar alimentos, pueden transformarse en organizadores y accesorios funcionales junto con materiales básicos que la mayoría de las personas ya tiene en casa, donde las botellas de vidrio se pueden transformar en grandes decoraciones para el jardín.

De tapas a organizadores

Una de las opciones es fabricar pequeños contenedores para tornillos, clavos, botones, agujas, alfileres o cuentas de bisutería. Para ello, solo basta con fijar varias tapas debajo de un estante mediante tornillos o adhesivo resistente y enroscar cada recipiente cuando sea necesario. Mientras que estas jarras de vidrio son un tesoro y puedes reutilizarlas para adornos de mesa.

Otra alternativa consiste en utilizar las tapas como recipientes para pequeñas cantidades de pintura, pegamento, resina o barniz durante proyectos de manualidades. Después de terminar el trabajo, pueden limpiarse y volver a utilizarse varias veces antes de reciclarse.

Casi nadie aprovecha las tapas de frascos, pero tienen un uso brillante para el hogar|IA

Las tapas y sus funciones en cocina y oficina

Las tapas también funcionan como bases para recipientes con especias o ingredientes de uso frecuente. Al adherirlas en la parte inferior de un gabinete, los frascos quedan suspendidos y liberan espacio dentro de cajones y repisas.

Mientras que en oficinas, estas piezas sirven para clasificar clips, grapas, ligas, tachuelas, memorias USB y otros accesorios pequeños que suelen perderse con facilidad. También pueden colocarse dentro de cajones como divisores improvisados.

Además de servir como organizadores, estas piezas pueden utilizarse para elaborar imanes decorativos para el refrigerador, portavelas pequeños, sellos para pintura, juegos de memoria infantiles, clasificadores de colores o bases para macetas pequeñas

Cabe mencionar que la reutilización de este tipo de objetos ayuda a mejorara y contribuir con el medio ambiente. Con ello, disminuye el consumo de materias primas y reduce la cantidad de basura generada diariamente.