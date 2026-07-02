Las jarras de vidrio suelen terminar en la basura una vez que cumplen su función original, aunque por el material de que están hechas pueden convertirse en objetos útiles en el hogar, sobre todo para decorar la mesa o comedor, que puedes juntar con la sala en una misma habitación. Por lo anterior, este tipo de piezas sea considerado un tesoro oculto.

En los últimos años, la acción de reciclar o reutilizar se ha vuelto tendencia, ya que los objetos, en lugar de desecharlos, se convierten en nuevas piezas que puedes usar en tu hogar, ya sean funcionales o decorativas, como lo son estas cajas de té donde puedes guardar artículos de aseo personal en el baño.

Por esta razón, transformar una jarra de vidrio en un objeto decorativo representa una alternativa práctica y sustentable.

Qué hacer con las jarras de vidrio, son un tesoro: cómo reutilizarlas para decorar la mesa|IA

Así puedes reutilizar las jarras de vidrio

Una de las opciones más sencillas consiste en utilizar la jarra como florero. Basta con colocar flores naturales o ramas secas para crear un centro de mesa que cautivará a toda la familia e invitados. Esta es una gran alternativa para que las flores luzcan frescas.

Otra alternativa es llenar la jarra con limones, naranjas, piñas pequeñas o manzanas para formar un centro de mesa. La decoración con frutas frescas cambia fácilmente según la temporada y no requiere modificaciones permanentes sobre el recipiente.

Lo que debes hacer con las jarras de vidrio

Antes de reutilizar las jarras de vidrio, retira las etiquetas y los restos de adhesivo, a fin de que se vea más estético. Para ello, se recomienda sumergirlo en agua caliente con jabón durante varios minutos. Pero, si aún persiste el pegamento, aplica una mezcla de bicarbonato de sodio y aceite vegetal para retirarlo sin rayar la superficie.

Con un recipiente limpio, sin etiquetas y adhesivos, puedes decorarlo a tu gusto, como lo son pinturas, listones o cualquier otro elemento decorativo para que luzca espectangular en la mesa.