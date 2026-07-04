Las botellas de vidrio suelen terminar en la basura después de cumplir su función original, aunque su resistencia y durabilidad las convierten en una buena opción para darles una segunda vida en el hogar, ya que son un tesoro, sobre todo si las reutilizas para decorar el jardín. En cambio, puedes convertir las cafeteras viejas en floreros.

Con algunas herramientas sencillas, estos recipientes pueden transformarse en floreros, bordes para senderos, lámparas o macetas que aportan un estilo original al jardín de la casa y ser la envidia de todos. Cabe destacar que el vidrio es ideal para ello, debido a que soporta la humedad y los cambios bruscos de temperatura. Pero si lo que buscas es adornar la mesa del comedor, las jarras de este material son una buena opción.

Así puedes reutilizar las botellas de vidrio

Una de las alternativas más sencillas consiste en convertir las botellas en floreros para plantas naturales. Para ello, solo basta con retirar las etiquetas, lavar el interior con agua caliente y jabón. También puedes añadir piedras decorativas o grava en la base para mejorar la estabilidad del recipiente que se colocará en el jardín.

Qué hacer con las botellas de vidrio, son un tesoro: cómo reutilizarlas para decorar el jardín|IA

Otra de las opciones es pintar el exterior de la botella de vidrio o utilizar cuerda de yute para crear un acabado rústico. Pero antes de poner manos a la obra, se recomienda limpiar completamente la superficie antes de aplicar cualquier cosa. Una vez seco, el recipiente puede colocarse sobre mesas de exterior o entre plantas ornamentales como parte de la decoración.

Las botellas también pueden utilizarse para delimitar senderos o jardines elevados. Para ello, basta con enterrar parcialmente las botellas boca abajo, manteniendo una distancia considerada entre cada una.

La última opción que le dará un aspecto diferente a tu jardín es fabricar faroles para crear una iluminación ambiental con luces LED de bajo consumo o pequeñas guirnaldas luminosas dentro de botellas transparentes.