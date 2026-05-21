Cómo cepillar el cabello ondulado

A diferencia de una melena lacia, hay que tener cuidado cuando tenemos el cabello ondulado, ya que sus cuidados van a ser visiblemente diferentes; esto se debe a que puede generar cierto frizz y dañarse con mayor facilidad.

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Por eso hay que tener cuidado al cepillar, ya que podemos afectar su apariencia. Para que eso no te pase, te detallaremos cómo lo debes hacer para que lo tengas hermoso y sin frizz por más tiempo.

¿Es bueno cepillar el cabello ondulado?

Es bueno cepillar cuando tienes el cabello ondulado, pero es fundamental saber cuál es el momento indicado para poder hacerlo sin tener que luchar con el molesto frizz. Antes de hablar de la técnica, es necesario que tengas a la mano un peine de dientes anchos (desenredar) y un cepillo de cerdas separadas (definir secciones y aplicar productos).

Ya que tenemos los elementos necesarios, te explicaremos cómo hacerlo. Ten a la mano los cepillos y los productos capilares que sueles usar:

Durante el lavado, aplica el acondicionador o mascarilla que sueles usar; esto te ayudará a evitar terribles nudos. Inicia el cepillado de las puntas hacia arriba, hazlo gradualmente. Aplica tu crema para peinar o activador de ondas. Para el cepillo con cerdas separadas para distribuir mejor el producto, hazlo por secciones. Haz el famoso ‘scrunch’ con tus manos, apretando las puntas a la raíz. Con una toalla de microfibra, aprieta suavemente tu melena para retirar el exceso de agua.

¿El cabello rizado se cepilla mojado o seco?

Con el cabello ondulado, lo más recomendable es no cepillar cuando está seco; esto se debe a que puede presentar nudos, además de que se puede romper con mayor facilidad y hay una fuerte presencia de frizz, debido a que tienden a ser más frágiles en su manejo.

Por esa razón se recomienda hacerlo cuando esté humedecido y con los productos capilares adecuados, ya que evitamos romperlo, además de ser un gran momento para poder darle mayor definición en su aspecto.