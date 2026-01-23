El ‘método wavy’ es la nueva forma de estilizar el cabello ondulado

El ‘método wavy’ llegó para quedarse; se trata de una nueva forma en que las mujeres pueden lograr definir su cabello ondulado , siendo una alternativa más ligera, evitando que en algún momento el pelo pueda sentirse pesado y apelmazado por el uso de ciertos productos.

Para que lo conozcas y lo puedas intentar en tu próxima rutina, te detallaremos cómo puedes estilizar tu melena en unos sencillos pasos. Así que toma nota de todas las indicaciones que te vamos a dar.

¿Cómo hacer el método wavy?

El proceso para hacer el ‘método wavy’ no es tan complejo; solamente debes considerar algunas recomendaciones dentro del cuidado de tu cabello ondulado, así lograrás estilizarlo fácilmente con la nueva forma que te vamos a explicar:

Al momento de hacer limpieza, siempre usa champú y acondicionador que sean suaves. Al tener tu melena mojada, agrega crema para el pelo. Cepillamos el pelo. Agrega gel en la melena y en todo el pelo. Finalmente, terminamos con el clásico “scrunch”. Con ayuda de una toalla, repetimos el paso del “scrunch” Envuelve la melena en una toalla de microfibra por 20 minutos. Puedes usar un difusor, pero usa la temperatura más baja.

¿Cuál es la diferencia entre wavy y curly?

Posiblemente para muchos el ‘método wavy’ podría parecerse al ‘curly’, por el tipo de pasos que se hacen, pero son completamente diferentes. El curly suele ser un proceso más largo que se adapta a las melenas rizadas, buscando que esos rizos se mantengan bien firmes y marcados.

Mientras que el wavy es una técnica más recomendada para el cabello ondulado, puesto que marca esas ondulaciones, pero no en exceso, permitiendo que la cabellera adquiera un estilo más ligero y libre. Permitiendo que las personas con ese look se vea el estilo definido, pero no en exceso. Ahora ya conoces la nueva forma en que puedes estilizar tu pelo; ponlo a prueba para que puedas ver la gran diferencia en los resultados que se obtienen de cada uno.