5 diseños de uñas para mujeres que juegan fútbol; son resistentes y lucen bien en cualquier lugar

El estilo y el glamour no se debe de quedar fuera de la cancha, pues poco a poco más mujeres se van sumando al fútbol, uno de los deportes má seguidos en todo el mundo y que está entrando en una temporada importante pues vienen cada vez falta menos para la final del futbol mexicano, para las finales de Champions League y sí: La Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Una parte de la estética que no puede faltar en este año mundialista son las uñas; pues hay una gran variedad de modelos y estilo que puedes portar con motivo de tu gusto por el fútbol en especial si lo practicas, donde entendemos que una de tus preocupaciones es que sean resistentes, por lo que te dejaremos algunas de nuestras recomendaciones para que destaques dentro de este deporte.

Modelos de uñas para mujeres que juegan fútbol

Uñas cortas y cuadradas: Esta es una de las mejores opciones, pues combinan la resistencia y estilo, además de la funcionalidad pues su tamaño puede ser crucial para no lastimarte a la hora de jugar.

Manicura de gel o semipermanente: El gel suele ser más flexible al acrílico tradicional, por lo que tendrá menos probabilidad de astillarse a la hora de jugar y todo lo que la actividad implica.

Naked nails: Esta opción es ideal debido a que este estilo hace lucir las uñas más conservadas, algo ideal con el desgaste que partido a partido puedes llegar a sufrir.

Francés deportivo: Sin duda alguna, este es uno de los diseños más recomendados, pues podrías pintar la punta de tu uña del color de tu uniforme o de algún distintivo que te ayude a destacar en la cancha.