Psicología del color: 5 tonos de uñas que reducen el estrés esta primavera

Muchos están felices y emocionados de que el invierno terminó, dando paso a una temporada vibrante y llena de vida: la primavera. Con ella, regresa ese sol que se siente como una brisa cálida en marzo y se despiertan nuevas ideas para renovar tu manicura. Si bien los tonos fucsias suelen dominar la escena festiva de la estación, aquí traemos una propuesta diferente para quienes buscan algo más sutil y funcional.

¿Buscas paz? Elige el azul niebla. ¿Quieres mejorar la respuesta de tu sistema nervioso? Un tono matcha cremoso es la clave. La conexión entre lo que vemos y cómo nos sentimos es profunda, y nuestras manos, al estar siempre presentes en nuestro campo visual, son el lienzo perfecto para practicar la calma.

Cómo cuidar las canas secas para que el cabello gris luzca saludable

Los 5 colores de la serenidad en tus manos

Azul niebla (mist blue)

Es la tendencia estrella de la temporada. Según la experta Jin Soon Choi, este azul grisáceo —similar a unos vaqueros desgastados— es elegante y moderno sin ser ostentoso. Su tono melancólico pero sereno ayuda a procesar visualmente la complejidad de los tiempos actuales, ofreciendo un refugio visual.

Rojo ladrillo (brick red)

A diferencia del rojo vibrante que puede resultar alarmante, el rojo ladrillo se sitúa en un punto medio terroso. Transmite una fuerza tranquila y estabilidad. Es el color perfecto para quienes desean sentirse empoderadas y en control, sin la agitación de los tonos neón.

Crema chantilly transparente

Si buscas una sensación de limpieza y ligereza "como una pluma", esta es tu opción. Se trata de un blanco translúcido, similar al celofán, que deja la uña con un aspecto saludable y pulido. Es el minimalismo llevado a su máxima expresión de calma.

Matcha latte

El verde de la temporada es cremoso y orgánico. El tono matcha evoca la naturaleza y la renovación primaveral. Es especialmente vibrante en pieles oscuras y ofrece una energía equilibrada, eliminando el "nerviosismo" asociado a los verdes más ácidos o fluorescentes.

Baya jugosa (juicy berry)

Para quienes añoran algo dulce, los tonos frambuesa o mora facilitan la transición hacia el calor. Estos colores frutales son reconfortantes y alegres, funcionando como un "batido de frutos rojos" para la vista que levanta el ánimo de forma instantánea.

Lee también: Tacos de canasta en 30 minutos: El secreto del aceite de achiote