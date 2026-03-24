¡Adiós a las clásicas macetas! Esta será la nueva tendencia con la que podrás decorar tu balcón en la primavera 2026

Durante muchos años se han empleado las clásicas macetas de siempre, las cuales se han encargado de darle soporte a nuestras plantas favoritas, pero siempre han mantenido un aspecto similar entre ellas, generando que siempre se vean iguales.

Ventaneando | Programa completo 24 de marzo de 2026

Sin embargo, para la primavera 2026, ya se sabe cuál será la nueva tendencia al respecto, estilo con el que podremos decorar nuestro balcón con una esencia única.

¿Cuál es la nueva tendencia en macetas?

Ahora nos vamos a despedir de las clásicas macetas de siempre, que solían ser de barro o plástico, para poder darles la bienvenida a jardines rectangulares y de estructuras metálicas, aportándole un aspecto más moderno.

Dentro de su aspecto, se destaca que sus marcos van a ser delgados, además de estar ligeramente elevadas del suelo, cubiertas de un color negro mate. Al decorar el balcón, nos ayudará a darles un aspecto liviano y más protagonismo por lo que van a dominar en la primavera 2026.

La nueva tendencia se destaca por colocar ejemplares en un solo espacio, evitando que nos llenemos de macetas de diversos estilos y materiales, logrando obtener composiciones dinámicas al combinar varias plantas. Además de tener la principal ventaja de tener mayor durabilidad y resistencia, aumentando su vida útil.

¿Qué debemos considerar al colocar plantas en una sola maceta?

Con la nueva tendencia, le diremos adiós a las clásicas macetas, pero hay que tener cuidado al momento de plantar varios ejemplares en un solo espacio. Para no poner en riesgo tu jardín, te recomendamos que en un solo lugar coloques ejemplares que tengan los mismos cuidados, ya que podrás cuidar varias al mismo tiempo.

Si colocamos plantas con cuidados diferentes, nos arriesgamos a que se mueran. De esta manera, lograrás mantenerte a la moda durante la primavera de 2026; al mismo tiempo, vas a decorar tu balcón con un look más sobrio y futurista. No olvides que puedes usarla en otras partes de la casa para poder lucir su belleza.