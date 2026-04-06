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Coco, pétalos de rosa y miel son los ingredientes para atraer el amor

Muchas personas viven lastimadas por rupturas o relaciones fallidas, por eso este ritual se recomienda para atraer el amor. Debes hacerlo así para que funcione.

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|Crédito: Imágenes de Pixabay

Escrito por: Pablo Booz | Marktube

Los rituales se están volviendo una alternativa bastante utilizada por las personas que buscan atraer abundancia, dinero, salud o el tan complejo tema del amor. Según los practicantes de estados procedimientos, es clave - para lograr las cosas - mantener en la mente los deseos que se tienen. Por ello se te invita a participar de este llamado que se hace hacia el amor en el inicio de abril.

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¿Por qué se debe hacer este ritual para atraer el amor?

De manera bastante particular, se indica que de manera simbólica y manifestando atraer el amor o fortalecer una relación ya concretada… el coco, los pétalos de rosa y la miel son elementales. Este ritual medita sobre todo en el enfoque de intenciones y la apertura de espacios para ejercitar nuevas relaciones amorosas.

Según los expertos en esoterismo, el coco representa un fruto de limpieza y apertura de caminos. Por su parte los pétalos de rosa (rosas o rojos de preferencia) representan pasión o afecto. Mientras que la miel simboliza armonía y dulzura, que es clave para la salud de las relaciones afectivas de pareja.

Por ello todos los elementos combinados tienen la misión de atraer y declarar dulzura, atracción y limpieza energética. En resumen, se anhela la llegada de la conexión con el amor y la abundancia emocional.

¿Cómo se hace este ritual para atraer el amor?

Elementos a utilizar

  • De manera previa al ritual del amor se debe preparar un coco pequeño, limpio y abierto por la parte superior. 
  • Un puñado de pétalos de rosa de los colores ya mencionados
  • Tres cucharadas de miel
@tenay186

Obra con coco para afianzar y endulzar una relacion

♬ Angelic Atmosphere - Prayer Breeze

Realización del ritual

  • Lo primero es encontrar un espacio completamente tranquilo para no tener interrupciones
  • Para iniciar se deben colocar los pétalos en el coco, esto mientras se pone en la mente el tipo de relación que se busca tener
  • Posteriormente se añade la miel lentamente, imaginando momentos de felicidad y estabilidad sentimental
  • Una vez integrados los elementos se recomienda cerrar el coco o cubrirlo con una tela blanca y dejarlo en un lugar especial dentro de la casa por 24 horas
  • Pasado el lapso indicado, el coco se puede enterrar en una maceta o un pedazo de tierra
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