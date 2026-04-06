Coco, pétalos de rosa y miel son los ingredientes para atraer el amor
Muchas personas viven lastimadas por rupturas o relaciones fallidas, por eso este ritual se recomienda para atraer el amor. Debes hacerlo así para que funcione.
Los rituales se están volviendo una alternativa bastante utilizada por las personas que buscan atraer abundancia, dinero, salud o el tan complejo tema del amor. Según los practicantes de estados procedimientos, es clave - para lograr las cosas - mantener en la mente los deseos que se tienen. Por ello se te invita a participar de este llamado que se hace hacia el amor en el inicio de abril.
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¿Por qué se debe hacer este ritual para atraer el amor?
De manera bastante particular, se indica que de manera simbólica y manifestando atraer el amor o fortalecer una relación ya concretada… el coco, los pétalos de rosa y la miel son elementales. Este ritual medita sobre todo en el enfoque de intenciones y la apertura de espacios para ejercitar nuevas relaciones amorosas.
Según los expertos en esoterismo, el coco representa un fruto de limpieza y apertura de caminos. Por su parte los pétalos de rosa (rosas o rojos de preferencia) representan pasión o afecto. Mientras que la miel simboliza armonía y dulzura, que es clave para la salud de las relaciones afectivas de pareja.
Por ello todos los elementos combinados tienen la misión de atraer y declarar dulzura, atracción y limpieza energética. En resumen, se anhela la llegada de la conexión con el amor y la abundancia emocional.
¿Cómo se hace este ritual para atraer el amor?
Elementos a utilizar
- De manera previa al ritual del amor se debe preparar un coco pequeño, limpio y abierto por la parte superior.
- Un puñado de pétalos de rosa de los colores ya mencionados
- Tres cucharadas de miel
@tenay186
Obra con coco para afianzar y endulzar una relacion♬ Angelic Atmosphere - Prayer Breeze
Realización del ritual
- Lo primero es encontrar un espacio completamente tranquilo para no tener interrupciones
- Para iniciar se deben colocar los pétalos en el coco, esto mientras se pone en la mente el tipo de relación que se busca tener
- Posteriormente se añade la miel lentamente, imaginando momentos de felicidad y estabilidad sentimental
- Una vez integrados los elementos se recomienda cerrar el coco o cubrirlo con una tela blanca y dejarlo en un lugar especial dentro de la casa por 24 horas
- Pasado el lapso indicado, el coco se puede enterrar en una maceta o un pedazo de tierra