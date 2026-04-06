Coco, pétalos de rosa y miel son los ingredientes para atraer el amor

Los rituales se están volviendo una alternativa bastante utilizada por las personas que buscan atraer abundancia, dinero, salud o el tan complejo tema del amor. Según los practicantes de estados procedimientos, es clave - para lograr las cosas - mantener en la mente los deseos que se tienen. Por ello se te invita a participar de este llamado que se hace hacia el amor en el inicio de abril.

Romances en la playa e intoxicaciones que arruinaron el viaje: conductores de Venga La Alegría recuerdan sus mejores vacaciones

¿Por qué se debe hacer este ritual para atraer el amor?

De manera bastante particular, se indica que de manera simbólica y manifestando atraer el amor o fortalecer una relación ya concretada… el coco, los pétalos de rosa y la miel son elementales. Este ritual medita sobre todo en el enfoque de intenciones y la apertura de espacios para ejercitar nuevas relaciones amorosas.

Según los expertos en esoterismo, el coco representa un fruto de limpieza y apertura de caminos. Por su parte los pétalos de rosa (rosas o rojos de preferencia) representan pasión o afecto. Mientras que la miel simboliza armonía y dulzura, que es clave para la salud de las relaciones afectivas de pareja.

Por ello todos los elementos combinados tienen la misión de atraer y declarar dulzura, atracción y limpieza energética. En resumen, se anhela la llegada de la conexión con el amor y la abundancia emocional.

¿Cómo se hace este ritual para atraer el amor?

Elementos a utilizar

De manera previa al ritual del amo r se debe preparar un coco pequeño, limpio y abierto por la parte superior.

r se debe preparar un coco pequeño, limpio y abierto por la parte superior. Un puñado de pétalos de rosa de los colores ya mencionados

Tres cucharadas de miel

@tenay186 Obra con coco para afianzar y endulzar una relacion ♬ Angelic Atmosphere - Prayer Breeze

Realización del ritual