Conoce los colores que atraerán la suerte a tu hogar en abril 2026, según el Feng Shui

Un nuevo mes está por llegar y, con él, la oportunidad para generar nuevas vibras en tu hogar, el espacio en donde descansas y generas paz y tranquilidad. Ante esta situación, expertos en el Feng Shui han dado a conocer los colores que atraerán la suerte durante abril del 2026. ¿Quieres conocer más información al respecto?

El Feng Shui es una disciplina que tiene su origen en China y que ha generado muchos adeptos entre las nuevas generaciones gracias a la relación que tiene con las vibras y energías positivas. Ante ello, expertos en la materia han brindado detalles respecto a los colores que debes tener en casa para la buena suerte durante este mes.

¿Qué colores atraen la buena suerte a tu hogar, según el Feng Shui?

De acuerdo con el Feng Shui, dos de los colores que más generarán interés y buena suerte en tu hogar durante abril del 2025 son nada más y nada menos que el azul y el negro, pues ambos aportan calma y profundidad. El negro, según Corina Mendoza, invita a observar con más detalle lo que ocurre alrededor de nosotros.

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El azul, a su vez, se vincula directamente con el agua, por lo que genera evolución personal y fluidez, por lo que tiende a favorecer ámbitos como el desarrollo y la creatividad en apartados laborales y sociales. Ante ello, se recomienda combinarlo a través de elementos de madera o plantas para que su energía circule por todo el hogar.

Otro color que va a ganar mucha fuerza es el blanco, pues expertos en el Feng Shui mencionan que su elemento metal simboliza distintos puntos como un nuevo comienzo o, bien, claridad mental. Debido a esta situación, se recomienda utilizar dicho color en distintos espacios de descanso como el dormitorio o la sala de estar.

¿Cuál es la importancia del color plateado en el Feng Shui?

Dentro de la gama de colores que se sugieren para tu casa en abril del 2026 destaca el color plateado, el cual se vincula directamente con la sofisticación, la elegancia y la protección. Además, tiende a reflejar con más fuerza la luz, lo cual genera un ambiente mucho más idóneo para realizar distintas actividades cotidianas.