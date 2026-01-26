Colores de cabello 2026: tendencias elegantes para lucir impecable y sofisticada en la oficina

La tendencia en coloración de cabello para 2026 gira alrededor de tonos naturales, sofisticados y fáciles de mantener , que reflejan elegancia sin esfuerzo y complementan la estética profesional en la oficina. En lugar de colores extremados o vibrantes, las paletas de este año apuestan por matices que embellecen sin robar protagonismo, favoreciendo tanto a quienes buscan un estilo clásico como a quienes desean un toque moderno.

A continuación te dejamos los colores en tendencia que te ayudarán a destacar este año:

Castaños

Entre los tonos más destacados están los espresso y castaños profundos, que aportan una presencia pulida y profesional con brillo natural. Estas gamas de color funcionan bien en cortes clásicos y largos, y además requieren menos retoques frecuentes, combina estos tonos con peinados hechos con ondas.

Rubios

Los rubios cálidos, como el buttercream blonde o los tonos champagne honey, vienen con reflejos suaves que iluminan el rostro sin parecer artificiales, aportando un aire fresco y elegante. Estas variantes se llevan en técnicas como balayage y babylights sutiles para mantener una estética equilibrada y sofisticada.

Aunque muchas veces tememos por esta gama de tonos, para este 2026 apuesta por arriesgarte a veces resulta que puede ser la mejor decisión, ya que al ser colores claros aportan luz al rostro y ayuda a suavizar nuestras facciones.

Rojizos

Para quienes prefieren colores más intensos pero aún elegantes, los cobrizos y rojizos suaves como el burnt sienna o tonos inspirados en el cobre mezclado con matices cálidos son perfectos: evocan dinamismo sin resultar estridentes, y se pueden integrar a estilos profesionales con gran versatilidad. Ten en cuenta que al ser colores rojizos estos llegan a deslavarse más rápido por lo que su mantenimiento requiere de mucha atención, no dejes que estos colores se deslaven ya que de lo contrario podrían perjudicar tu imagen.

Luces

También veremos el auge de tonos como champagne brunette (un castaño con luces delicadas), inky black profundo y matices rojizos equilibrados que aportan dimensión y sofisticación. Estas paletas funcionan bien con la idea de un look “vivido”, donde el color crece de forma natural sin líneas marcadas, manteniendo un acabado pulido por más tiempo