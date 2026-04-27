Muerte en concierto de Shakira: así ocurrió el terrible deceso de un miembro del equipo de la cantante

El próximo sábado 2 de mayo, Shakira será la protagonista de "Todo Mundo no Rio", un concierto masivo en Río de Janeiro. Y por la magnitud de este espectáculo, los preparativos ya arrancaron y el equipo de la cantante comenzó con el montaje del escenario, sin que nadie se imaginara la tragedia que pasarían porque una tarea para la que están tan acostumbrados, terminaría cobrándoles la vida de uno de sus compañeros.

Esto debido a que se reportó la muerte de un trabajador que estaba realizando maniobras en la playa de Copacabana previo al show de la intérprete de "Te felicito". De acuerdo con un comunicado de los organizadores, este accidente ocurrió el domingo 26 de abril cuando la víctima estaba haciendo tareas de ensamblado y aunque se le trasladó de inmediato al hospital, tristemente no sobrevivió.

¿Qué pasó con el trabajador de Shakira que murió?

Luego de las presentaciones de Madonna y Lady Gaga, así como de su exitosa gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran Tour", Shakira busca hacer historia con su concierto en las playas de Copacabana. No obstante, en medio de la emoción por este día, una tragedia se hizo presente cuando un hombre que laboraba en el armado de las tarimas murió tras un trágico incidente.

Según reportes del medio brasileño g1, la víctima se trata de Gabriel de Jesús Firmino, de 28 años de edad y que se desempeñaba como técnico de seguridad. A pesar de que todavía se están realizando las investigaciones pertinentes, ha trascendido que el accidente ocurrió cuando el trabajador fue golpeado por una estructura que se desprendió del techo y que le lastimó las extremidades.

Rio de Janeiro - O funcionário de uma empresa que participava da montagem do palco do show da cantora Shakira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, morreu em um acidente na tarde deste domingo (26).



De acordo com as primeiras informações, o técnico de segurança do trabalho Gabriel… pic.twitter.com/nfUyUZSk4g — g1 (@g1) April 26, 2026

Esto se sabe de la tragedia previa al concierto de Shakira en Brasil

La empresa detrás del show que Shakira dará en Río de Janeiro confirmó el deceso de uno de los miembros del staff a cargo del armado de tarimas y escenario. Además, detallaron que se le brindó ayuda pronta, pero fue insuficiente y perdió la vida.

"Se solicitó de inmediato la presencia de los bomberos para trasladar al hombre herido. Lamentablemente, el trabajador falleció en el hospital. En estos momentos, ofrecemos nuestro más sentido pésame y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima", se lee en el boletín. Por su parte, ni Shakira ni su equipo han emitido declaraciones directamente por la muerte del trabajador.