3 cortes de cabello que nunca debes elegir si tienes el rostro redondo

El rostro y su forma es un factor muy importante a la hora de elegir qué corte de cabello lucir, la técnica de maquillaje a aplicar y hasta el tipo de gafas que utilizamos. La industria de la moda está preparada paras eso ya que tiene en cuenta a todos por igual.

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Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), se pueden conocer las apreciaciones más destacadas de los expertos en estos temas y además acceder a las tendencias del momento. Las consultas son respondidas en solo segundos por esta tecnología que es una verdadera aliada de quienes buscan verse siempre bien.

El cabello según la forma del rostro

La aplicación Gemini precisa que elegir un corte de cabello basándose en la forma del rostro es una de las reglas de oro de la estética, ya que permite equilibrar las facciones mediante el uso de volúmenes y líneas. La idea central es crear una armonía visual, generalmente buscando acercar cualquier estructura facial hacia el ideal del rostro ovalado.

En la actualidad, advierte esta aplicación de IA, el estilo personal, la textura natural del cabello (lacio, ondulado o rizado) y el tiempo que se le pueda dedicar al peinado diario son factores igual de determinantes.

Cortes que hay que evitar si tienes rostro redondo

Gemini pone de relieve que un buen corte no solo es aquel que "corrige" proporciones, sino el que resalta los rasgos que más nos gustan y nos hace sentir cómodos con nuestra propia imagen. En este punto explica que si tienes el rostro redondo, el objetivo suele ser alargar visualmente las facciones y crear ángulos que rompan con la simetría circular.

Aunque la moda es libre, la Inteligencia Artificial nos dice que hay tres cortes de cabello que suelen acentuar la redondez y que podrías preferir evitar si buscas un efecto más estilizado:

El Bob clásico a la mandíbula: Este corte termina exactamente donde el rostro es más ancho. Al trazar una línea horizontal justo en la barbilla, el bob recto (especialmente si lleva puntas hacia adentro) enmarca la cara como un círculo perfecto, haciendo que las mejillas resalten aún más.



La alternativa: Un Long Bob (Lob) que sobrepase los hombros. Alargará el cuello y creará una línea vertical que "adelgaza" visualmente el rostro.

El flequillo recto y tupido: Los flequillos pesados que cubren toda la frente reducen la longitud visible de la cara, haciendo que se vea más corta y, por lo tanto, más ancha. Al cortar la cara a la mitad de forma horizontal, se enfatiza la falta de ángulos.



La alternativa: Un flequillo de cortina o lateral desfilado. Estos dejan ver parte de la frente y crean diagonales que suavizan los contornos redondos.

El Corte "pixie" muy redondeado: Un corte corto que sigue fielmente la forma del cráneo y no tiene volumen en la coronilla puede hacer que la cabeza parezca una esfera. Si el corte es muy plano arriba y tiene volumen a los lados (cerca de las orejas), ensanchará el rostro de inmediato.

