Así puedes activar el modo ‘liquid glass’ desde tu WhatsApp

Constantemente, WhatsApp se encarga de implementar nuevas actualizaciones a su sistema, buscando que todos sus usuarios puedan tener una mejor experiencia. Recientemente, llegó el modo ‘liquid glass’, que se destaca por aportar transparencia y la sensación de profundidad.

Verónica Castro recibió un importante premio y se convierte en una leyenda del espectáculo

Para que ya lo puedas usar en tus conversaciones, te diremos cómo lo puedes activar en unos sencillos pasos, así que toma nota de todos los consejos que te vamos a proporcionar.

¿Cómo tener WhatsApp con Liquid Glass?

Antes de explicar a detalle cómo activar el modo ‘liquid glass’, es fundamental que previamente tengas la última actualización de WhatsApp. Considera que, si tu teléfono móvil es muy viejo, podríamos arriesgarnos a no tener la actualización y acceso a las nuevas funciones.

En realidad, no hay una forma de hacer dicho cambio manual, ya que es una modificación que en automático se hizo en la aplicación. Si todavía no llega a ti teniendo un teléfono móvil nuevo, no te preocupes, es algo reciente, por lo que algunos móviles no tienen los cambios, así que deberás esperar en los siguientes días.

Para que los puedas identificar, te encontrarás con la barra de pestañas con un aspecto más flotante y con transparencia, además de que los teclados van a tener un aspecto cristalino. No obstante, podría presentar otros cambios, ya que aún se encuentra en desarrollo.

¿Qué celulares ya no tienen actualizaciones?

En el 2026, son varios los teléfonos celulares que se van a quedar sin actualizaciones de WhatsApp, puesto que su sistema operativo ya no puede soportar los cambios que presente la aplicación, por lo que no se les podrá activar el modo ‘liquid glass’, de los cuales se destacan los siguientes:

iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus

Samsung Galaxy S3, Note 2 y S4 Mini

Moto G, la primera generación

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

No olvidemos que, hasta el momento, los dispositivos que tengan Android 5.0, iOS 15.1 o sus posteriores van a poder obtener y disfrutar de las nuevas actualizaciones.