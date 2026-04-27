7 plantas para decorar tu terraza y que resisten la falta de agua
Con estas plantas de bajo mantenimiento puedes decorar tu terraza. Se trata de especies que resisten la falta de agua y son ideales para este sector del hogar.
La naturaleza viene acompañando al ser humano desde el inicio de su vida en la Tierra. No solo sus frutos y beneficios medicinales sirven a las personas, sino que su aporte de oxígeno y belleza natural se destacan como los motivos por los cuales darle un lugar en nuestra vida.
Noticias Bajío del 24 de abril 2026
Es a través de los jardines o, en algunos casos, el mismo interior de nuestra casa, que las plantas forman parte importante de la decoración del hogar. Cuidarlas es un tema destacado en este punto, sobre todo con el ritmo de vida que tenemos en la actualidad.
¿Plantas en la terraza?
Nombramos al jardín y el interior de casa como los lugares en donde podemos observar plantas y flores como parte de la decoración, pero no se deben dejar exentos a los balcones y las terrazas. En este último punto, una terraza puede transformase en un oasis verde para salir a disfrutar del aire libre y del sol.
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En esta primavera 2026, sumar plantas a las terrazas suena muy tentador y es por eso que los expertos aconsejan evaluar la exposición solar y el viento. Además, es fundamental elegir contenedores con buen drenaje y utilizar un sustrato ligero de calidad, ya que el peso sobre la estructura de la terraza es un factor técnico que siempre debe tenerse en cuenta.
Plantas ideales para la terraza
Más allá de lo señalado, es importante centrarse en las rutinas diarias de muchas personas que les impiden pasar mucho tiempo en casa o tener el suficiente para dedicarle al mantenimiento de las plantas. En este punto, resulta de interés saber que existen especies que requieren un bajo mantenimiento y que resisten la falta de agua, por lo tanto las siguientes opciones deben ser tenidas en cuenta:
- Buganvilla: Es una opción espectacular por su floración vibrante y su rusticidad. En exteriores, requiere riegos mínimos (apenas una vez por semana en épocas cálidas) y, si se cultiva en maceta, basta con hidratarla cada pocos días evitando mojar sus flores. En invierno, prácticamente se mantiene sola con el agua de lluvia.
- Glicinia: Esta trepadora es famosa por su capacidad de llenar de color cualquier estructura. Aunque prefiere mantener cierta humedad en la tierra, destaca por su gran resistencia a las etapas de sequía, lo que la convierte en una aliada robusta para jardines y terrazas.
- Plantas aromáticas: Especies como el romero, el tomillo o la salvia son fundamentales para un espacio sostenible. No solo decoran y perfuman el ambiente, sino que son muy útiles en la cocina. Su principal ventaja es que consumen mínimos recursos hídricos y se adaptan a casi cualquier rincón soleado.
- Aloe: Una planta sumamente versátil que une la estética con sus conocidas propiedades medicinales. Es extremadamente eficiente en el uso del agua; solo necesita riego cada dos o tres semanas y es capaz de sobrevivir meses enteros sin recibir una sola gota, siempre cuidando de no inundar su base.
- Olivo: Este árbol es un emblema del paisaje mediterráneo y aporta un aire de distinción único. Es la definición de bajo mantenimiento, ya que una vez establecido puede subsistir únicamente con las precipitaciones naturales. Solo requiere atención hídrica específica durante sus primeros meses tras la plantación.
- Adelfa: Un clásico infalible que destaca por su frondosidad y flores llamativas. Es capaz de prosperar con lo mínimo, sobreviviendo incluso en condiciones de lluvias muy escasas. Aunque es muy resistente, agradecerá un riego ocasional si quieres que su floración sea mucho más abundante y vistosa.
- Verbena: Si buscas atraer vida silvestre, como mariposas, esta es la elección ideal. Es una especie muy alegre que florece con fuerza si recibe sol directo. Además de ser visualmente atractiva, tolera perfectamente la escasez de agua, facilitando mucho su cuidado.