7 plantas para decorar tu terraza y que resisten la falta de agua

La naturaleza viene acompañando al ser humano desde el inicio de su vida en la Tierra. No solo sus frutos y beneficios medicinales sirven a las personas, sino que su aporte de oxígeno y belleza natural se destacan como los motivos por los cuales darle un lugar en nuestra vida.

Noticias Bajío del 24 de abril 2026

Es a través de los jardines o, en algunos casos, el mismo interior de nuestra casa, que las plantas forman parte importante de la decoración del hogar. Cuidarlas es un tema destacado en este punto, sobre todo con el ritmo de vida que tenemos en la actualidad.

¿Plantas en la terraza?

Nombramos al jardín y el interior de casa como los lugares en donde podemos observar plantas y flores como parte de la decoración, pero no se deben dejar exentos a los balcones y las terrazas. En este último punto, una terraza puede transformase en un oasis verde para salir a disfrutar del aire libre y del sol.

En esta primavera 2026, sumar plantas a las terrazas suena muy tentador y es por eso que los expertos aconsejan evaluar la exposición solar y el viento. Además, es fundamental elegir contenedores con buen drenaje y utilizar un sustrato ligero de calidad, ya que el peso sobre la estructura de la terraza es un factor técnico que siempre debe tenerse en cuenta.

Plantas ideales para la terraza

Más allá de lo señalado, es importante centrarse en las rutinas diarias de muchas personas que les impiden pasar mucho tiempo en casa o tener el suficiente para dedicarle al mantenimiento de las plantas. En este punto, resulta de interés saber que existen especies que requieren un bajo mantenimiento y que resisten la falta de agua, por lo tanto las siguientes opciones deben ser tenidas en cuenta:

