Los colores de cabello ideales para que las pieles frías luzcan en primavera

Elegir el color correcto es sumamente importante para poder lucir de la mejor manera. Las personas con pieles frías tienen una gama interesante de colores para el pelo que ayudan a armonizar con los subtonos rosados o azulados que por lo general pasan desapercibidos.

Quienes tienen la piel ligeramente sonrojada o con matiz frío bajo la luz natural, tienen que utilizar tonos que ayuden a equilibrar y aportar luz, pero que no endurezca las facciones. Así es que te contamos cuáles son los más favorecedores.

¿Cuáles son los colores de cabellos para pieles frías?

Los siguientes tintes ayudarán a equilibrar el subtono y hacer que tu piel se vea fresca, luminosa y mucho más armónica.

Buttery blonde

Este es el rubio mantequilla que tiene una versión equilibrada. No es amarillo intenso ni dorado exagerado, es un tono suave, cremoso y ligeramente neutralizado que aporta mucha luz. Es ideal para las pieles frías porque evita que el rostro se vea enrojecido ya que crea un contraste delicado que ilumina y suaviza facciones.

Cocoa

Luego tenemos al cocoa que se muestra como un tono sólido, elegante y pulido, pero cuando le da la luz revela reflejos sutiles tipo espresso que le dan dimensión sin necesidad de contrastes exagerados. Es un marrón brillante y ligeramente frío que ayuda a suavizar el rostro en lugar de endurecerlos.

Cereza negra

Una de las tendencias es el color cereza negra que es una versión sofisticada del rojo oscuro. Puede verse como un castaño muy profundo o incluso negro suave, pero cuando le da la luz aparecen destellos ciruela con un matiz violeta frío que lo hacen irresistible.

El equilibrio entre violeta y un poco de rojo, armoniza con subtonos rosados sin hacer que el rostro se vea enrojecido. Es un color intenso, brillante y hermoso.

Rubio caramelo

Una vez más el rubio caramelo se hace presente, pero no en la versión ultra dorada. Ahora se inclina más por el beige, más equilibrado, con profundidad en la raíz y reflejos color arena. Es un tono luminoso, pero con intención.