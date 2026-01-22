¿Cómo saber si mi piel morena es cálida o fría? Un tip indispensable en la moda

Poco se habla sobre la colorimetría que tenemos cada uno de nosotros; solemos olvidar que la piel morena no es exclusivamente cálida; puede haber personas que tengan un subtono frío o neutro, situación que debemos identificar, ya que nos va a ayudar a saber cuáles son los colores que nos favorecen en la ropa, maquillaje, pelo y accesorios.

Es así que te vamos a compartir un tip indispensable, que se convertirá en tu mejor aliado al momento de aplicarlo en la moda. Entonces toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar.

¿Cuál es mi subtono de piel?

Para saber si tu piel morena es cálida o fría, empezaron a seguir algunos consejos de July Landa, quien es una tiktoker que al mismo tiempo es una coach de imagen. Por ejemplo, para explicarnos todo, ella usa de ejemplo su piel.

Explica que en ella los colores cálidos la hacen lucir amarilla, además de darle un aspecto de cansancio. Mientras que las tonalidades frías encienden su mirada y neutralizan su piel, por lo que en ella le favorece el color frío. Algo que podemos hacer colocando en nosotros prendas con esos colores frente a un espejo.

Sin embargo, dentro del tip indispensable, explica que es importante verificar la estación cromática (verano, primavera, otoño, invierno). Ella destaca que el mejor color que le queda son las tonalidades oscuras del invierno, puesto que hay una sintonía entre las tonalidades y ella.

¿Qué otras formas puedo usar para identificar mi subtono?

Otro tip indispensable que puedes usar para saber si tu piel morena es cálida o fría: puedes emplear los filtros que hay en TikTok; recuerda que, para saber cuál te queda mejor, debe iluminar tu rostro.

Por otro lado, puedes usar el test de las venas; consiste en ver tus venas sobre luz natural. Si las ves de color verde, significa que tu subtono es cálido; si son azules o moradas, entonces eres fría, y en caso de no poder distinguirlas, serás neutra. Con estos sencillos tips lograrás identificar tu tonalidad, haciendo mejores decisiones al escoger tu ropa, maquillaje, accesorios y color de pelo.