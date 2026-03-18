¿Qué colores de cuarzos llevar en este equinoccio de primavera 2026?

Estamos a pocos días de entrar a una nueva temporada del año y qué mejor que estar preparados para este equinoccio de primavera que marca astronómicamente el equilibrio entre el día y la noche, simbolizando la renovación, así como nuevos ciclos, la fertilidad y el renacer de la naturaleza tras el invierno.

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Culturalmente, este fenómeno natural representa un equilibrio y comienzos nuevos, por lo que muchas personas suelen preparar todo tipo de rituales, donde uno de los más comunes es portar cuarzos que alineen tu energía con la que está por llegar en estos días.

¿Qué cuarzos llevar en este equinoccio de 2026?

Cuarzo transparente: Esta roca es la más recomendada para limpiar la energía del invierno y amplificar tus manifestaciones así como los cuidados hacia ti.

Esta roca es la más recomendada para limpiar la energía del invierno y amplificar tus manifestaciones así como los cuidados hacia ti. Cuarzo rosa: Es conocido por ayudar a cultivar el amor propio así como la compasión, además de ayudar a purificar las emociones.

Es conocido por ayudar a cultivar el amor propio así como la compasión, además de ayudar a purificar las emociones. Cuarzo de Aguamarina: Por otro lado, este es uno de los colores que ayudan a soltar viejos patrones, así como miedos y aporta paz para afrontar nuevas etapas.

Cornalina: Por años, se le asocia a esta piedra a la vitalidad, así como a la estimulación de la creatividad y el valor necesario para tomar nuevos retos.

Por años, se le asocia a esta piedra a la vitalidad, así como a la estimulación de la creatividad y el valor necesario para tomar nuevos retos. Ágata de Árbol: Se cree que este cuarzo te ayuda a conectar con la naturaleza, además de atraer la abundancia y el crecimiento.

Se cree que este cuarzo te ayuda a conectar con la naturaleza, además de atraer la abundancia y el crecimiento. Amatista: Se cree que esta piedra ayuda a la tranquilidad, así como a mantener el equilibrio espiritual durante esta temporada de cambios.

Recuerda que para que tus trazos puedan recibir más energía deben de estar cargados con la luz natural, por lo que es indispensable que estén en luz natural la mañana del equinoccio.

¿Cuándo es el equinoccio de primavera 2026?

El equinoccio de primavera entrará este viernes 20 de marzo a las 8:46 de la mañana, por lo que es importante que estés preparado para este día que culturalmente y astronómicamente viene con muchos cambios.