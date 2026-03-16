7 diseños de uñas para recargarte de energía en el equinoccio de primavera 2026; son sencillas, aesthetic y hermosas

Este viernes 20 de marzo inicia oficialmente una nueva estación del año, aquella marcada por el florecimiento de muchísimas especies de plantas y por el calor que se va intensificando. Si quieres iniciar con la mejor actitud y muchísima energía, o incluso si tienes el plan de recibir este cambio en un lugar como una zona arqueológica o una reserva natural, demuéstralo con tu manicure. Te dejamos algunos diseños de uñas para equinoccio de primavera 2026 que te van a fascinar.

Lo mejor de estas ideas no solo es su belleza y color, sino que resultan relativamente sencillas y son fáciles de combinar con tus outfits florales.

7 ideas de uñas para equinoccio de primavera 2026

|Crédito: Instagram. @blanchette_studio

1. Uñas blancas

Nuestra primera propuesta es de uñas blancas, por ser el color más utilizado para ir a recargarte de energía en el equinoccio de primavera. Es una idea bastante sencilla y bonita, con efecto 'milky' y pequeños trazos de estrellas y puntos en dorado.

2. Con efecto 'glazed'

|Crédito: Instagram. @inara.spanails

Esta es una idea minimalista y elegante, pero a la vez llamativa. Se trata de un efecto 'glazed', como de "dona glaseada", sobre una base nude y puntas blancas en degradado tipo 'baby boomer'.

3. Uñas con destellos

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Nos fascinó este efecto aperlado con textura, que hace pensar en la naturaleza y convive en armonía con la luz. Es sencillo, fácil de combinar y hermoso.

4. Efecto tornasol en uñas para equinoccio de primavera 2026

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Las uñas 'jelly' están muy de moda por su aspecto suave, pulcro y reluciente. Si las combinas con tonos pastel en degradado, tienes una fantástica idea para tus uñas de equinoccio de primavera 2026.

5. Como cuarzos

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Un diseño que integra color, luminosidad y cierto acabado "imperfecto" que hace pensar en la textura de los cuarzos. Es casi como si tu manicure de primavera te invitara a recargar energías y buena vibra.

6. Con soles minimalistas

Tenemos otro diseño que destaca por su sencillez y elegancia, pero con claras alusiones al cambio estacional. Sobre una base blanca tiene dibujos dorados de soles y otros astros.

7. Uñas 'milky' con amarillo

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Finalizamos nuestra lista con otro diseño de soles sobre una base 'milky', pero esta vez los dibujos resaltan con un tono de amarillo vibrante.