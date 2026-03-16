7 diseños de uñas para recargarte de energía en el equinoccio de primavera 2026; son sencillas, aesthetic y hermosas
Estamos a unos días de recibir oficialmente la nueva estación del año. Aprovecha para lucir uno de estos diseños de uñas para equinoccio de primavera 2026.
Este viernes 20 de marzo inicia oficialmente una nueva estación del año, aquella marcada por el florecimiento de muchísimas especies de plantas y por el calor que se va intensificando. Si quieres iniciar con la mejor actitud y muchísima energía, o incluso si tienes el plan de recibir este cambio en un lugar como una zona arqueológica o una reserva natural, demuéstralo con tu manicure. Te dejamos algunos diseños de uñas para equinoccio de primavera 2026 que te van a fascinar.
Lo mejor de estas ideas no solo es su belleza y color, sino que resultan relativamente sencillas y son fáciles de combinar con tus outfits florales.
7 ideas de uñas para equinoccio de primavera 2026
1. Uñas blancas
Nuestra primera propuesta es de uñas blancas, por ser el color más utilizado para ir a recargarte de energía en el equinoccio de primavera. Es una idea bastante sencilla y bonita, con efecto 'milky' y pequeños trazos de estrellas y puntos en dorado.
2. Con efecto 'glazed'
Esta es una idea minimalista y elegante, pero a la vez llamativa. Se trata de un efecto 'glazed', como de "dona glaseada", sobre una base nude y puntas blancas en degradado tipo 'baby boomer'.
3. Uñas con destellos
Nos fascinó este efecto aperlado con textura, que hace pensar en la naturaleza y convive en armonía con la luz. Es sencillo, fácil de combinar y hermoso.
4. Efecto tornasol en uñas para equinoccio de primavera 2026
Las uñas 'jelly' están muy de moda por su aspecto suave, pulcro y reluciente. Si las combinas con tonos pastel en degradado, tienes una fantástica idea para tus uñas de equinoccio de primavera 2026.
5. Como cuarzos
Un diseño que integra color, luminosidad y cierto acabado "imperfecto" que hace pensar en la textura de los cuarzos. Es casi como si tu manicure de primavera te invitara a recargar energías y buena vibra.
6. Con soles minimalistas
Tenemos otro diseño que destaca por su sencillez y elegancia, pero con claras alusiones al cambio estacional. Sobre una base blanca tiene dibujos dorados de soles y otros astros.
7. Uñas 'milky' con amarillo
Finalizamos nuestra lista con otro diseño de soles sobre una base 'milky', pero esta vez los dibujos resaltan con un tono de amarillo vibrante.