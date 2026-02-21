5 colores de jeans que se utilizarán este 2026

Los jeans sin dudas siguen siendo uno de los preferidos atemporales ya que pueden ser combinados con todo tipo de prensas y siempre quedan bien. Estamos por comenzar la temporada Primavera-Verano por lo que estos pantalones se presentarán en todas las formas y colores.

En esta temporada los colores serán fundamentales por lo que hay para todos los gustos, desde los neutros hasta colores más vivos. Cabe destacar que los jeans color azul siguen vigentes como siempre, pero puedes ir variando.

¿Cuáles serán los colores de jeans que se utilizarán?

Jeans grises

Como mencionamos anteriormente los azules seguirán utilizándose, pero hay otro color que es fácil como los jeans grises. Este tono no requiere de mucho esfuerzo porque combina bien con todos los tonos asique debes llevarlos como llevarías cualquier jean.

Jeans rosas

Este es un tono muy femenino que se presenta suave, regresivo y meloso. Sin dudas serán uno de los preferidos para la temporada de la Primavera-Verano 2026, infundido en una minifalda como lo fue en la pasarela de Dior de Jonathan Anderson. O en un par de jeans extra largos, como hizo Chloé hace un par de temporadas.

Jeans blancos

Aquí nos encontramos con un infaltable de la temporada y que sigue imponiéndose como uno de los preferidos. No siempre se puede combinar fácilmente, pero no debe faltar en tu armario. Con cortes rectos o entallados, dobladillos vueltos o sin rematar, el denim blanco está disponible en una amplia gama de estilos.

Azul brillante

El azul en todas sus tonalidades seguirá siendo el indiscutido de la Primavera-Verano2026. Pero no en el tradicional lavado de siempre, sino que apuesta por jeans en color azul marino profundo, turquesa luminoso, azul cerúleo o azul deslumbrante.

Jeans cafés

Este no es un color que no es de los más populares, pero será uno de los preferidos de la temporada. Fueron un clásico de los 200 y vuelven con mucha fuerza y una de las pioneras fue Hailey Bieber.