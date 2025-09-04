Se develó la función del bolsillo pequeño del jeans

Sin dudas en el mundo de la moda, una de las prendas que se usa todo el tiempo y se va reinventando, es el jeans. Este pantalón viene con muchos detalles como un pequeño bolsillo ubicado en el área frontal derecha, encima del bolsillo principal.

Es un compartimiento diminuto ha sido cuestionado durante mucho tiempo pero tiene un propósito que muy pocos conocer. Independientemente de su tamaño, su funcionalidad es útil.

¿Cuál es la función del bolsillo pequeño del jeans?

Esta bolsita pequeña que ha sido conocida como bolsillo para monedas o bolsillo pequeño, tiene una historia funcional que se remonta al diseño original de los pantalones vaqueros.

Los jeans Levi Strauss introdujo este pequeño bolsillo en el siglo XIX para ofrecer un espacio seguro y accesible donde los mineros y trabajadores podían guardar sus relojes de bolsillo, que eran muy utilizados en esa época.

El tamaño pequeño y la posición, estuvo muy bien pensada ya que proporcionaba una protección adicional contra el roce y el desgaste, evitando que los relojes se dañaran durante las largas jornadas de trabajo.

Actualmente los relojes de bolsillo no son utilizados pero el bolsillo pequeño del jeans quedó como un elemento característico de la prenda. Ahora se puede usar para guardar pequeños objetos como monedas, llaves o incluso tarjetas de crédito debido a su ubicación conveniente.

Patentamiento del jean

Levi Strauss y Jacob Davis lo patentaron al jean pero no se imaginaban que acababan de crear una de las piezas de indumentaria más populares del mundo.

Fue un día de mayo de 1873, que estos dos emprendedores inventaron el jean y hoy, 150 años después, no hay nadie que no tenga uno en su armario. Independientemente del empleo, los gustos y demás, el jeans es infaltable.

