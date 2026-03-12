Pedicura 2026: 5 colores de uñas para pies que puedes lucir en primavera, son ideales para mujeres mayores de 50 años

Estamos a pocos días de entrar a la primavera, una de las temporadas del año favoritas de muchas personas, sobre todo porque permite llevar outfits y looks más relajados e incluso libres y relajados, pues el calor suele llegar con todo durante estos meses, donde es importante que te sientas cómoda y fresca.

Ante ello, te compartiremos una lista con los mejores diseños de uñas para pies, así podrás lucirlos con más libertad y combinarlos con tu día a día, sobre todo en esta primavera 2026, donde algunos estilos como los tonos suaves ya han comenzado a perfilarse como tendencia para estos meses, aunque no por ello debemos descartar estilos más vibrantes, sobre todo si tienes más de 50 años, pues son perfectos para que los luzcas.

Diseños de uñas para pies esta primavera 2026