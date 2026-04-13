3 colores de maquillaje que resaltan los ojos marrones al instante

El maquillaje es sin lugar a dudas uno de los grandes aliados en el mundo de la belleza. Esta herramienta que lleva muchos años vigente, no ha dejado de actualizarse con técnicas y productos que persiguen ciertos fines.

A través del maquillaje se puede resaltar la mirada, la sonrisa, ciertos rasgos del rostro que destacan a una persona o simplemente ocultar imperfecciones. Los colores que propone el maquillaje son impuestos por tendencias, pero también son protagonistas de acuerdo a los tonos de piel y formato del rostro.

Maquillaje según el color de ojos

“Para resaltar la mirada, el secreto está en utilizar colores opuestos al tono del iris en la rueda cromática para crear contraste”, remarca la aplicación Gemini. Esta Inteligencia Artificial (IA) deja en claro uno de los puntos a tener en cuenta en torno a esta herramienta y quien la utiliza.

Gemini destaca que al aplicar maquillaje, más allá del color de ojos, es fundamental considerar la textura de la piel y la morfología del rostro para lograr un acabado armonioso.

Colores para resaltar ojos marrones

En este sentido, esta aplicación expresa que el uso de prebases y productos hidratantes ayuda a que las sombras no se cuarteen ni se asiente en las líneas de expresión, mientras que técnicas de maquillaje como el difuminado hacia las sienes permiten elevar la mirada de forma natural.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial ha sido consultada en concreto sobre el objetivo de resaltar los ojos marrones y su respuesta señala que “el secreto está en jugar con el contraste y la calidez del iris”. Los ojos cafés son increíblemente versátiles porque contienen matices rojos, amarillos y a veces verdes, lo que permite que varios grupos cromáticos funcionen de maravilla, precisa Geminiy a la vez comparte los tres colores que logran un efecto inmediato:

El morado o berenjena: Este es, por excelencia, el color opuesto al amarillo en la rueda cromática. Como la mayoría de los ojos marrones tienen destellos dorados o amarillentos, el morado hace que el iris se vea mucho más claro y brillante de forma automática.



Cómo usarlo: Un delineado en tono ciruela o una sombra lavanda difuminada en el párpado móvil.

El azul marino o cobalto: El contraste entre el frío del azul y el calor del marrón crea una profundidad impactante. El azul marino, en particular, limpia visualmente la parte blanca del ojo, haciendo que la mirada se vea más descansada y el color café resalte por pura oposición.



Cómo usarlo: Sustituye el clásico delineador negro por uno azul noche para un look elegante pero vibrante.

Los tonos cobres y dorados: Si prefieres un look más natural, los metálicos cálidos son tus mejores aliados. Estos colores no contrastan, sino que acentúan los pigmentos naturales del ojo marrón, haciéndolos brillar como si tuvieran luz propia.

