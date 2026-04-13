3 tips para maquillar la nariz larga y conseguir un rostro más armonioso

No importa la morfología de nuestro rostro, el maquillaje es una de las herramientas más versátiles y efectivas para hacernos lucir bien. Este ha logrado instalarse en el mundo de la belleza desde hace años y actualmente está más que vigente.

Noticias Bajío del 10 de abril 2026

El maquillaje se nutre cada año de nuevos productos, técnicas y diseños que permiten entender por qué sigue siendo una de las herramientas más arraigadas. En cuanto a su adaptación al tipo de rostro, la Inteligencia Artificial (IA) se ha encargado de prestar ayuda al respecto, especialmente cuando se trata de maquillar una nariz larga.

Maquillaje según la forma de la nariz

La aplicación Gemini afirma que el maquillaje se adapta significativamente a la forma de la nariz para equilibrar las proporciones del rostro mediante la técnica del contorneado e iluminación. “El principio básico consiste en aplicar tonos oscuros en las zonas que se desean disimular o ‘hundir’ y tonos claros en las áreas que se quieren resaltar”, precisa la IA.

En este punto, por ejemplo, remarca que una nariz ancha se beneficia de líneas oscuras en los laterales para crear un efecto de delgadez, mientras que una nariz con una pequeña protuberancia o "caballete" requiere aplicar un tono oscuro justo sobre el hueso prominente para suavizar su relieve visualmente.

¿Cómo maquillar una nariz larga?

Gemini pone de relieve que la clave del éxito al maquillar una nariz reside en un difuminado impecable, asegurando que las sombras y luces se integren con la base para que el ajuste sea sutil y natural bajo cualquier tipo de luz.

Además, la Inteligencia Artificial afirma que lograr un rostro más equilibrado no se trata de ocultar tus rasgos, sino de jugar con las luces y sombras para dirigir la mirada hacia donde prefieras. Para suavizar visualmente una nariz larga, el secreto está en el acortamiento óptico y por eso Gemini ofrece tres técnicas infalibles para lograrlo:

El truco de la "punta sombreada": Para que una nariz larga parezca más corta, el paso más importante es aplicar contorno oscuro (en polvo o crema) directamente en la base de la nariz, justo entre las fosas nasales y un poco sobre la punta.



Cómo hacerlo: Difumina el tono oscuro hacia arriba suavemente. Al oscurecer la base, creas una sombra artificial que "eleva" visualmente la punta, haciendo que la nariz parezca terminar unos milímetros antes.

Controla el punto de luz (Highlighter): El iluminador atrae la atención. Si lo aplicas a lo largo de todo el tabique, acentuarás la longitud. La clave aquí es la discontinuidad.



Cómo hacerlo: Aplica un punto pequeño de iluminador en el puente (entre los ojos) y otro punto muy sutil en la punta, dejando un espacio vacío en el medio. Evita llevar el iluminador hasta el final de la nariz; detente un poco antes de que termine el hueso para no "estirarla" visualmente.

Potencia otros puntos focales: Una forma efectiva de armonizar el rostro es desviar la atención hacia otras áreas. Si los labios o los ojos tienen más protagonismo, la nariz pasa a un segundo plano.

