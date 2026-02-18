Estos son los colores de sombras que favorecen a los ojos miel

Tener ojos miel es muy llamativo, puesto que es un color que pocos tienen, por lo que los hace tan llamativos. Aunque su tonalidad se puede adaptar a diversos colores de sombras, es cierto que algunas opciones favorecen a ese tipo de mirada, haciéndola más llamativa para los demás.

Para que logres unos ojos que acaparan las miradas, quédate para que descubras cuáles son las mejores sombras que debes usar; la respuesta te va a sorprender notablemente.

¿Qué color de sombras resalta los ojos miel?

La realidad en el mundo del maquillaje es que cualquier tonalidad se puede adaptar a tu mirada, pero habrá colores de sombras que puedan favorecer a los ojos miel, por lo que es importante conocer cuáles son.

Para esa tonalidad de ojos, se recomienda emplear tonalidades como neutros, marrones, negro o nude. Si tú prefieres emplear tonalidades más oscuras, puedes optar por opciones como el café, canela, granate o burdeos; los dos últimos se destacan por ser una subtonalidad del rojo.

Pero si estás dispuesto a usar un look más atrevido y llamativo, sin problema puedes optar por tonalidades como el rosa, morado, azules o verdes oscuros. No olvides que la tonalidad puedes usarla en sombras que sean matte o con glitter, logrando hacer todo tipo de combinaciones.

¿Cómo son los ojos color miel?

Es usual que los ojos miel puedan ser confundidos con las miradas de color marrón, pero hay que entender que ambas alternativas son completamente distintas entre ellas. No olvidemos que la mirada de color miel se destaca por tener tonalidades marrones claras con algunos destellos en amarillo o algunos en color verde muy tenue.

Se estima que solamente el 5% de la población los tiene, por lo que suelen ser pocas las personas que tienen esa característica. Si tú eres una de ellas, sigue las recomendaciones que te hicimos al momento de escoger colores de sombras para favorecer tu mirada a cualquier lugar al que vayas. Dinos, ¿cómo vas a embellecer tu maquillaje en los siguientes días?