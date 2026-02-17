Estos son los colores de sombras que favorecen a los ojos marrones

Es usual que muchos piensen que los ojos marrones no tienen muchas opciones para ser maquillados, cuando no es así; en realidad, tienen la principal ventaja de poder emplear colores de sombras que favorecen la tonalidad.

Para que comiences a implementar tonalidades diferentes, te vamos a detallar cuáles son las mejores opciones que favorecen tu mirada. Las respuestas que te vamos a dar te van a sorprender notablemente.

¿Qué color de sombras resalta los ojos marrones?

Los ojos marrones tienen la principal ventaja de ser versátiles al momento de aplicar colores de sombras, puesto que gran parte de las tonalidades les van a favorecer notablemente, haciendo una mirada más llamativa y sobresaltando su color.

Por eso, si tienes ojos de ese color, comienza a aplicar colores como morado, azul, dorado, verde, cobre, rosa, negro y café oscuro; esto se debe a que son tonalidades que hacen un excelente contraste con la mirada, generando que visualmente sea lo más llamativo de tu rostro.

Además, no olvides que son tonalidades en las que podrás emplear los colores de sombras en sus variantes matte o glitter, permitiendo hacer todo tipo de combinaciones en tu mirada. Ya sea que el brillo lo coloques en el lagrimal o en la parte central del párpado.

¿Cuáles son los mejores colores de delineadores para ojos marrones?

Anteriormente, solamente existía la opción de delineadores en color negro; aunque es una tonalidad clásica, era una alternativa muy básica. Ahora, en las tiendas de belleza es posible ver delineador de todos los colores y llenos de glitter.

Si tienes ojos marrones, puedes emplear delineadores de los colores que te mencionamos anteriormente, ya sean en color verde, dorado, café, negro, morado, azul o dorado. Ya sea que optes por sus presentaciones en liquido, plumón o crayón.

Además de favorecer a tus ojos, los hará más llamativos con estilos y combinaciones únicas. No esperes más, aprovecha todas las combinaciones que puedes hacer, alternativas para lograr una mirada impactante a cualquier lugar que vayas.