Así puedes activar el código sagrado de la abundancia mediante un ritual nocturno

El uso de la numerología como herramienta de manifestación ha cobrado una gran relevancia dentro de las corrientes de bienestar y espiritualidad contemporánea, destacando especialmente un código sagrado.

Basados en la teoría de que el universo está regido por frecuencias y vibraciones matemáticas, estos códigos son secuencias numéricas específicas que actúan como "llaves energéticas" para conectar con intenciones particulares.

Entre ellos, el código sagrado que se atribuye a la canalización y atracción de dinero o ingresos inespetados y el asociado con la abundancia universal, usados para alinear su mentalidad con la prosperidad.

Ventaneando | Programa completo 21 de julio de 2026

Así activas el código sagrado de la abundancia con un ritual nocturno

El código sagrado 520 y el código 888 son asociados con la abundancia y la atracción de la prosperidad, activarlos durante la noche da varias ventajas energéticas.

Preparación del espacio y limpieza digital

Treinta minutos antes de iniciar, apaga los dispositivos electrónicos para evitar que la luz azul altere tu sistema nervioso. Limpia tu entorno encendiendo un incienso de sándalo, canela o lavanda.

Un código sagrado puede atraer buena fortuna y abundancia a quienes lo reciten|Pexels: Pavel Danilyuk

Sintonización y respiración consciente

Siéntate en una postura cómoda en tu cama o un sillón. Cierra los ojos y realiza tres respiraciones profundas. Esto reduce el ritmo cardíaco y ayuda a transitar hacia las ondas cerebrales alfa, esenciales para la meditación.

Declaración de apertura de la intención

Sostén tu contador con la mano derecha. Antes de recitar los números, debes verbalizar la apertura del ritual con una frase clara que dirija la energía.

Recitación consciente del código

Comienza a pasar las cuentas de tu contador de una en una, recitando el número 520 o el 888, mientras visualizas alivio financiero y el cumplimiento de tus metas económcias, hasta llegar a repirit 45 veces cada cifra.

Los rituales de numerología que atraen abundancia y dinero rápido|Magda Ehlers

Cierre y agradecimiento

Al llegar a la cuenta número 45, sella el ritual diciendo tres veces "Gracias". El código está activado y hecho está. Deja el contador a un costado y disponte a dormir inmediatamente, evitando revisar el teléfono, para permitir que el subconsciente procese la última instrucción mental del día durante el ciclo de sueño profundo.